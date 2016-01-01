بعد الزيادة السنوية.. تعرف على مصروفات المدارس المصرية اليابانية لعام 2021



وزارة التربية والتعليم وزارة التربية والتعليم

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، زيادة مصروفات الالتحاق برياض الأطفال في المدارس المصرية اليابانية خلال العام الدراسي 2020/2021.



حيث تبلغ مصروفات المدارس المصرية اليابانية للعام الدراسى 2020/2021؛ حسب ما أعلنته وزارة التربية والتعليم مبلغ 11650 جنيهًا (أحد عشر ألف وستمائة وخمسون جنيهًا مصريًا فقط لا غير) للطالب تشمل المصروفات المدرسية والكتب ولا تشمل الزى المدرسى وذلك وفق قواعد وزارة التربية والتعليم.



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ويتم سداد مبلغ 1000 جنية (فقط ألف جنيهًا مصريًا ) كمقدم مصروفات لكل الطلبة لا يسترد، وسيكون من إجمالي المصروفات الدراسية ، يتم سداده في خلال 15 يوماُ من تاريخ إخطار ولى الأمر رسميًا بقبول إبنه بشكل نهائي. وفى حال رغبة ولى الأمر تحويل أو عدم أكمال ملف إبنه لا يحق لولى الأمر المطالبة باسترداد مبلغ مقدم المصروفات.ويتم تسليم المدرسة إيصال السداد قبل انتهاء المهلة وإلا سيتم رفض طلب ولى الأمر والانتقال إلى الطفل التالى في قائمة الانتظار ولن يتم إعادة النظر في ملف الطفل مرة ثانية.وتصدر وحدة إدارة المدارس المصرية اليابانية قواعد سداد هذه المصروفات بشكل سنوي وهى هذا العام على قسطين الأول 7650 جنيها والثانى 4000 جنية ، وذلك في مواعيد محددة وبقواعد ملزمة يتم تطبيق القانون عند مخالفتها.وسوف تكون تلك المبالغ قابلة للزيادة وفقا للقواعد والأحكام التي تعتمدها وزارة التربية والتعليم فى شأن المدارس المصرية اليابانية .أما عن الزى المدرسى فهو إلزامى على كل الطلاب الجدد والمنقولين من مرحلة إلى المرحلة الأعلى بتكلفة 1000 جنيه مصري لا غير، ويتكون من مجموعة تشمل (عدد 1 بنطلون/جيب وعدد 2 بولو شيرت واحد صيفى وواحد شتوى، زى رياضى قطعتين، وجاكت شتوى)جدير بالذكر أنه في العام الدراسي الماضي ، وفي العام الدراسي الماضي ، كانت مصروفات المدارس المصرية اليابانية ثمانية آلاف وثمانمائة جنيه (8800) بالإضافة إلي ألفين جنيه (2000) أنشطة، بإجمالي مبلغ «عشرة آلاف وثمانمائة جنيه» (10,800) مصرى للطالب، بالإضافة إلى تكلفة الزى المدرسى وتطبيق التواصل للطلاب الجدد فقط.لكن وزارة التربية والتعليم أكدت وقتها أن هذه المبالغ قابلة للزيادة وفقًا للقواعد والأحكام التي ستقرها وزارة التربية والتعليم قبل بداية كل عام دراسى بموجب قرار وزارى يصدر من السلطة المختصة.يذكر أنه تم افتتاح 41 مدرسة في عدد من المحافظات، والتي تدرس المنهج المصري الجديد 2.0 إضافة إلى أنشطة التوكاتسو اليابانية التي تعمل على تنمية شخصية الطفل وتغرس فيه الانتماء والعمل الجماعي.