ليبيا.. غارات جوية لمنع سقوط بلدة "الأصابعة" في قبضة قوات الوفاق

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صورة الخبر: الطائرات الحربية التابعة للجيش الليبي
الطائرات الحربية التابعة للجيش الليبي

تشن الطائرات الحربية التابعة للجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر غارات في محيط مدينة غريان لمنع سقوط بلدة الأصابعة في الجبل الغربي بأيدي قوات الوفاق.

وأفادت مصادر محلية بأن السلاح الجوي التابع لجيش حفتر قصف رتلا لقوات تابعة للوفاق حاول التقدم من مدينة غريان إلى بلدة الأصابعة، آخر معقل للجيش في الجبل الغربي.

وذُكر أن طائرات الجيش الحربية تواصل تحليقها في أجواء المنطقة للتصدي لأي محاولة لاقتحام البلدة.

وكان المتحدث باسم قوات الوفاق، عقيد طيار محمد فنونو، قد وجه إنذارا نهائيا لما تبقى من مناطق موالية لحفتر في غرب البلاد، بما في ذلك الاصابعة، طالبهم فيه بإلقاء السلاح والتسليم مقابل الحصول على "محاكمة عادلة".

المصدر: RT

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