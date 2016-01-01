تشن الطائرات الحربية التابعة للجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر غارات في محيط مدينة غريان لمنع سقوط بلدة الأصابعة في الجبل الغربي بأيدي قوات الوفاق.
وأفادت مصادر محلية بأن السلاح الجوي التابع لجيش حفتر قصف رتلا لقوات تابعة للوفاق حاول التقدم من مدينة غريان إلى بلدة الأصابعة، آخر معقل للجيش في الجبل الغربي.
وذُكر أن طائرات الجيش الحربية تواصل تحليقها في أجواء المنطقة للتصدي لأي محاولة لاقتحام البلدة.
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التعليقات على ليبيا.. غارات جوية لمنع سقوط بلدة "الأصابعة" في قبضة قوات الوفاق
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