درجة الحرارة فى الظل 43 .. الأرصاد تعلن عن حالة الطقس خلال عيد الفطر

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درجة الحرارة فى الظل 43

قالت الدكتور إيمان شاكر مدير هيئة الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن درجة الحراة وصلت على القاهرة لـ 43، موضحة أن الهيئة العامة للأرصاد أشارت إلى أن هناك موجة حارة مستمرة حتى الخميس المقبل.

وأضافت إيمان شاكر خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " مساء دى إم سي" المذاع على قناة إكسترا نيوز، تقديم الإعلامى رامي رضوان أن، غدًا وبعد غد تشهد البلاد حالة من الارتفاع فى درجات الحرارة.

وأوضحت إيمان شاكر، أن درجة حرارة التى يتم الإعلان عنها تتم فى الظل، ولكن وقوف الشخص فى الشمس تكون درجة الحرارة أكثر بكثير.

ولفتت إلى أن طقس العيد سيكون طقسا معتدلا وسيكون هناك انخفاض فى درجات الحرارة، مشيرة إلى أن الجميع يجب أن يبتعد عن التعرض للشمس مباشر، وذلك لأن درجات الحرارة عالية.

المصدر: elbalad

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