يرغب الهلال السعودي في التعاقد مع الظهير الأيسر للأهلي علي معلول عقب فتح باب الانتقالات الصيفية.
ووفقا لتقرير نشره موقع "تونس الرقمية" الثلاثاء فإن الهلال تقدم بعرض رسمي للأهلي من أجل اللاعب.
وأوضح التقرير في السياق ذاته أن الأهلي لن يوافق على ذلك العرض في ظل اعتماد مدرب الفريق ريني فايلر على معلول واعتباره من العناصر الأساسية في الفريق.
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التعليقات على تقرير تونسي – الهلال السعودي يرغب في ضم معلول
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