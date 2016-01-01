أعلن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي نية ناديه تجديد تعاقد مهاجمه مروان محسن في أقرب فرصة على حد قوله.
وقال عبد الحفيظ لـFilGoal.com: "التجديد لمروان سيكون في أقرب فرصة لضمان استمراره في صفوف الفريق".
وأضاف "هناك اقتناع واتفاق على أهمية بقاء مروان معنا وسيتم التحدث معه لتجديد تعاقده".
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التعليقات على خاص الأهلي لـ في الجول: التجديد لـ مروان محسن في أقرب فرصة.. وهذه حقيقة عقد ربيعة
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