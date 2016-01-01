خاص الأهلي لـ في الجول: التجديد لـ مروان محسن في أقرب فرصة.. وهذه حقيقة عقد ربيعة

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صورة الخبر: مروان محسن
مروان محسن

أعلن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي نية ناديه تجديد تعاقد مهاجمه مروان محسن في أقرب فرصة على حد قوله.

وقال عبد الحفيظ لـFilGoal.com: "التجديد لمروان سيكون في أقرب فرصة لضمان استمراره في صفوف الفريق".

وأضاف "هناك اقتناع واتفاق على أهمية بقاء مروان معنا وسيتم التحدث معه لتجديد تعاقده".

وينتهي تعاقد مروان محسن مع الأهلي بنهاية الموسم المقبل.

وانضم مروان محسن للأهلي قادما من صفوف الإسماعيلي في عام 2016.

وخلال الموسم الحالي شارك مروان مع الأهلي في 17 مباراة سجل أربعة أهداف وصنع اثنين.

وفي سياق آخر تحدث عبد الحفيظ حول ما يثار حول وجود خلافات مع رامي ربيعة مدافع الفريق حول تجديد تعاقده.
وقال: "عقد ربيعة مستمر لثلاث سنوات بداية من الموسم المقبل".

وأتم "ما يقال أن هناك أزمة بين النادي واللاعب أمر غريب واختلاق لأخبار غير صحيحة ".

المصدر: filgoal

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