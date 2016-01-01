عُقد، الثلاثاء، اجتماع عبر تقنية الفيديو كونفرانس ضم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس الوزراء السوداني الدكتور عبدالله حمدوك، فضلًا عن وزيريّ الخارجية والري ورئيسيّ جهازيّ المخابرات للبلدين الشقيقين.
وتناول الاجتماع ملف سد النهضة الإثيوبي من كافة جوانبه، وأوضح د. حمدوك رئيس وزراء السودان خلال الاجتماع أنه سيجري اتصالًا برئيس الوزراء الاثيوبي آبي أحمد لاستيضاح موقفه إزاء العودة إلى مائدة المفاوضات على أساس مسار واشنطن.
وقالت وكالة الأنباء السودانية، إن اجتماعا بين رئيسي وزراء البلدين عقد اليوم عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وبمشاركة وزراء الخارجية والري ورؤساء المخابرات من البلدين.
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التعليقات على تفاصيل الاجتماع بين مصر والسودان حول سد النهضة
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