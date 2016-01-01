إصابة رئيس جنوب السودان بـ كورونا

أفاد موقع "المجهر" السوداني، الثلاثاء، بإصابة رئيس دولة جنوب السودان، سلفاكير ميارديت، بفيروس كورونا.
ونقل الموقع عن مصادر خاصة في حكومة جنوب السودان، لم يذكرها، تأكيدها أن الرئيس سلفاكير أصيب بالفيروس بعد مخالطته لنائبه الأول، رياك مشار، الذي أثبتت التحاليل إيجابية إصابته بالفيروس منذ أيام.
وأضاف الموقع السوداني أن حكومة جنوب السودان، تكتمت على إعلان اصابة الرئيس بالفيروس، لافتا إلى أنه خضع للفحص المعملي، وأكدت النتيجة إصابته بفيروس كورونا نتيجة المخالطة.
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