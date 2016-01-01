غضب عارم من جمهور الأهلي ضد سيد عبد الحفيظ بعد مقلب رامز



سيد عبد الحفيظ سيد عبد الحفيظ

شد جمهور النادي الاهلي هجوما عنيفا بعد وقوع سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، ضحية لبرنامج "رامز مجنون رسمي" مساء اليوم.



ودشن عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاجات #سيد_عبد_الحفيظ ، و#رامز_جلال ، وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتفاعل معه عدد كبير من مستخدمي السوشيال ميديا.



برنامج «رامز مجنون رسمي»، يذاع عبر شاشة «إم بي سي مصر»، تقوم فكرته الأساسي على استدراج الضحية للمشاركة في برنامج باسم الحقيقة، من تقديم أروى، قبل أن يظهر رامز جلال ويوقع الضيف في مقلبه، ويتم ربط الضيف في كرسي يتم توصيله بالكهرباء ويتعرض الضيف إلى تعذيب رامز جلال.

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ويقوم رامز جلال، بتوجيه عدة أسئلة للضحية، قبل أن يحرك الكرسي الموصل بأداة تحكم ويرفعها في الهواء وفي كل الاتجاه وسط صراخ من الضحية.