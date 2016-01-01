بدون تكاليف.. 4 مشروبات وعصائر تعالج قرحة المعدة فى ساعات

غالبًا ما تؤدي المعاناة الطويلة بسبب المعدة إلى حدوث قرحة المعدة، وهو في الأساس كسر أو قرحة مفتوحة في أنسجة المعدة داخل بطانة المعدة، وتحدث القرح بسبب الإفراز غير المتوازن لأحماض المعدة والإنزيمات، والتي تحدث بشكل أساسي بسبب النظام الغذائي غير اللائق وأسلوب الحياة.
وغالبًا ما يصاحب القرحة ألم في البطن وغثيان والتهاب المعدة وفقدان الوزن والدم مصحوبًا بالبراز والتعب، ويجب أن يتبع المريض نظام غذائي جيد للحفاظ على الصحة، والحرص على تناول أطعمة تعمل على تهدئة المعدة.. وإليكم أبرزها وفقًا لموقع "boldsky".
الموز
هو أحد أفضل طرق العلاج الطبيعية ، لأنه يحيد حمض المعدة ويسيطر أيضًا على التدفق الزائد، كما أنه عامل جيد لتقليل التهيج، يعتقد الأطباء أن مزيج الموز والحليب هو أحد أفضل الأنظمة الغذائية.
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