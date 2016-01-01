بدون تكاليف.. 4 مشروبات وعصائر تعالج قرحة المعدة فى ساعات



قرحة المعدة قرحة المعدة

غالبًا ما تؤدي المعاناة الطويلة بسبب المعدة إلى حدوث قرحة المعدة، وهو في الأساس كسر أو قرحة مفتوحة في أنسجة المعدة داخل بطانة المعدة، وتحدث القرح بسبب الإفراز غير المتوازن لأحماض المعدة والإنزيمات، والتي تحدث بشكل أساسي بسبب النظام الغذائي غير اللائق وأسلوب الحياة.



وغالبًا ما يصاحب القرحة ألم في البطن وغثيان والتهاب المعدة وفقدان الوزن والدم مصحوبًا بالبراز والتعب، ويجب أن يتبع المريض نظام غذائي جيد للحفاظ على الصحة، والحرص على تناول أطعمة تعمل على تهدئة المعدة.. وإليكم أبرزها وفقًا لموقع "boldsky".



الموز

هو أحد أفضل طرق العلاج الطبيعية ، لأنه يحيد حمض المعدة ويسيطر أيضًا على التدفق الزائد، كما أنه عامل جيد لتقليل التهيج، يعتقد الأطباء أن مزيج الموز والحليب هو أحد أفضل الأنظمة الغذائية.

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الملفوفبكل فوائده الغذائية هو واحد من أفضل علاج حمية قرحة المعدة، يتم غلي الملفوف ويستهلك الماء بعد التبريد، ويتم أخذ كوب من ماء الملفوف المسلوق مرتين في الأسبوع.اقرأ أيضًا | في شهر واحد.. مشروب يعالج قرحة المعدةعصير الخضاريعمل عصير الخضار على علاج القرحة، أفضل مزيجين هما 300 مل من عصير الجزر مع 200 مل من عصير السبانخ و 300 مل من عصير الجزر مع كمية متساوية من البنجر وعصير الخيار، يعالجون القرحة بسرعة ويوفر الراحة.شرب حليب الماعزمن أفضل طرق العلاج فى التخلص من قرحة المعدة، وله خصائص علاجية ويساعد أيضا في عملية الهضم.وتشكل هذه الأنواع الأربعة من الطعام جزءًا أساسيًا من علاج النظام الغذائي لقرحة المعدة، كما يجب أيضًا تجنب الأطعمة الغنية بالدهون والحمضيات.