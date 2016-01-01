قالت الدكتور مي سمير استشاري الأمراض الجلدية والليزر لـ"صدى البلد"، إن الكثير من السيدات لا يعلمون الفرق بين البوتوكس والفيلر في عالم التجميل.
وأوضحت أن البوتوكس يعمل على شد الخطوط التعبيرية في منطقة الجبهة، أو حول العين، أو العروق في منطقة الرقبة، كما يعمل البوتوكس على حل مشكله التعرق الزائد.
وأضافت أن نتيجة البوتوكس تظهر بعد 4 أيام من استخدامه، والنتيجة النهائية من 10 أيام إلى أسبوعين، ويستمر البوتوكس من 3 أشهر إلى 4 اشهر، ولكن مع استخدام البوتوكس باستمرار تكون النتيجة فعاله لاوقات طويلة.
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التعليقات على الفرق بين الفيلر والبوتوكس.. فيديو
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