الفرق بين الفيلر والبوتوكس.. فيديو

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الفرق بين الفيلر والبوتوكس.. فيديو

قالت الدكتور مي سمير استشاري الأمراض الجلدية والليزر لـ"صدى البلد"، إن الكثير من السيدات لا يعلمون الفرق بين البوتوكس والفيلر في عالم التجميل.

وأوضحت أن البوتوكس يعمل على شد الخطوط التعبيرية في منطقة الجبهة، أو حول العين، أو العروق في منطقة الرقبة، كما يعمل البوتوكس على حل مشكله التعرق الزائد.

وأضافت أن نتيجة البوتوكس تظهر بعد 4 أيام من استخدامه، والنتيجة النهائية من 10 أيام إلى أسبوعين، ويستمر البوتوكس من 3 أشهر إلى 4 اشهر، ولكن مع استخدام البوتوكس باستمرار تكون النتيجة فعاله لاوقات طويلة.

وأوضحت أن الفيلر يساعد على التخلص من الهالات أسفل العين، كما يمكن استخدامه لملئ الشفاة أو اليد عند كبار السن، ولابد أن يكون مضمون حتى لا تصاب الحالة بأثار أجانبية.

المصدر: elbalad

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