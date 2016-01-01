كيفية ارتداء الكمامة القماش.. وكيف يتم إعادة استخدامها؟

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كيفية ارتداء الكمامة القماش

يجب ارتداء الكمامات القماشية في الأماكن العامة حيث يصعب الحفاظ على تدابير التباعد الاجتماعي، كما هو الحال في محلات البقالة، وخاصة في المناطق التي تشهد انتشارًا محليًا ملحوظًا للمرض.

فيما يلي بعض الإرشادات حول وضع الكمامة القماشية ونزعها:

- ضع الكمامة على فمك وأنفك.

- اربطها خلف رأسك أو استخدم حلقات الأذن لتثبيتها وتأكد من أنها تغطي فمك وأنفك بشكل مريح ومحْكَم.

- لا تلمس الكمامة أثناء ارتدائها.

- إذا لمستَ الكمامة عن طريق الخطأ، اغسل يديك أو عقّمهما.

- انزع الكمامة عن طريق فك الربطة أو رفع حلقتي الأذن دون لمس وجهك أو الجزء الأمامي من الكمامة.
- اغسل يديك فورًا بعد نزع الكمامة.

- اغسل الكمامة بانتظام بالصابون والماء في الغسالة ولا بأس بغسلها مع الملابس الأخرى.

وأخيرًا فيما يلي بعض التحذيرات المتعلقة بالكمامات:

- لا تضع الكمامة على أي شخص يجد صعوبةً في التنفس، أو شخص فاقد للوعي، أو شخص غير قادر على إزالة الكمامة دون مساعدة.

- لا تضع الكمامات على وجه الأطفال دون سن الثانية.

- لا تستخدم الكمامات كبديل للتباعد الاجتماعي.

المصدر: elbalad

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