بالنشادر والبرتقال.. طريقة عمل بسكويت العيد.. فيديو



طريقة عمل بسكويت العيد طريقة عمل بسكويت العيد

تعتبر طريقة تحضير بسكويت العيد من أشهر أكلات عيد الفطر عند المصريين ويعد بسكويت العيد من أهم طقوس الاحتفال الأساسية، لذلك سنقدم طريقة تحضير بسكويت العيد بالنشادر والبرتقال فى المنزل بخطوات سهلة وطعم مميز على طريقة الشيف نونا.



وقت التحضير: ساعة

وقت الطبخ: 15 دقيقة

تكفي لـ : 10 أشخاص



ويعتاد كل المصريين في عيد الفطر المبارك وبعد انتهاء شهر رمضان المبارك، تناول المعجنات كـ الكحك والبسكويت والبيتي فور إحتفالًا بقدوم العيد، والتى يأتى على رأسها طريقة عمل بسكويت العيد بالنشادر والبرتقال، والذي يمكن تناوله مع الشاي والشاي باللبن او النسكافيه.

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