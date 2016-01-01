

انواع القهوه البارده .. أسهل طرق التحضير انواع القهوه البارده .. أسهل طرق التحضير

انواع القهوه البارده كثيرة ومتعددة، ومع ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف، يقبل عليها الكثير من الأشخاص، فهي تكون المشروبات المنعشة ولاسيما لعشاق طعم القهوة، وتعد القهوه البارده من أكثر المشروبات التي يقبل عليها الفتيات في الكافيهات نظرًا لطعمها اللذيذ بالنكهات المفضلة لديهن، ومن خلال التقرير التالي نستعرض أنواع القهوه البارده وطرق التحضير.



أنواع القهوة الباردة:

يرجع أصل القهوه البارده إلى الفرنسيين، فهم من الشعوب التي تفضل لتناول القهوة بجميع أنواعها، كما يتمتعون بمهارة شديدة في طريقة تحضير القهوه البارده بجميع النكهات.



1- القهوة الفرنسية الباردة:

تعد القهوه الفرنسية من أشهر انواع القهوه في المشروبات الساخنة، ولكن قدم المطبخ الفرنسي طرق مبتكرة أثناء تحضير القهوه الفرنسية.

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طريقة تحضير القهوه الفرنسية الباردة:- احضري الخلاط الكهربائي وضعي به البن الطازج.- أضيفي مكعبات الثلج وقومي بالضرب جيدا.- ضعي 4 ملاعق كبيرة من كريمة الحلويات مع الضرب في الخلاط حتى تتجانس.- أضيفي إلى المكونات في الخلاط صوص الشكولاته المفضل حسب الرغبة.- قومي بوضع القهوه في أكواب للتقديم.2- القهوة التركية الباردة:القهوه التركية مازالت تقدم في كثير من البلدان من أنواع القهوة الساخنة، ولكن أصبحت داخل ضمن قائمة المشروبات الباردة، وتعد من أبرز أنواع القهوة الباردة، إليك طريقة تحضير القهوه التركية البارده.طريقة تحضير القهوة التركية الباردة:- ضعي نصف كوب قشطة في وعاء مناسب على نار هادئة.- أضيفي إلى القشطة ربع ملعقة حبهان مع التقليب المستمر.- ضعي نصف كوب من اللبن مع الاستمرار في التقليب.- بعد الغليان بشكل بسيط قومي بتصفية الخليط جيدا لعدة مرات.- اتركي الخليط حتى يبرد واضيفي اليه مكعبات الثلج مع التقليب الجيد.- سكب القهوه في أكواب زجاجية.3- الفرابتشينو :يعد مشروب الفرابتشينو من ألذ انواع القهوه البارده، كما يقبل عليها الكثير من الفتيات في فصل الصيف، فهي تتمتع بأكثر من نكهة مثل الكريم شانتيه مع صوص الشكولاته مع الثلج المجروش، فتعرفي على طريقة تحضير الفرابتشينو خلال السطور التالية.طريقة تحضير الفرابتشينو:- ضعي كمية مناسبة من البن في ماء ساخن داخل وعاء متوسط الحجم.- ثم احضري ماكينة القهوة اليدوية للخلط جيدا.- ضعي الخليط في الثلاجة حتى يبرد.- بعد مرور ساعة اخلطي مزيج القهوة مع اللبن الطازج والسكر حسب الرغبة.- ضعي الخليط في كوب التقديم.- زيني الخليط بالكريم شانتيه مع صوص الشكولاته المفضل.