ننشر نتيجة تنسيق المرحلة الخامسة لتنسيق قبول رياض الأطفال بمدارس القاهرة

رياض الأطفال
أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ، نتيجة المرحلة الخامسة لتنسيق قبول التلاميذ بـ رياض الاطفال 2019-2020
ويمكن لمن يهمه الامر الاطلاع على النتيجة من خلال الدخول على موقع مديرية التربية والتعليم بالقاهرة عبر الرابط التالي : https://cairomoe.net/kg
وللاستعلام عن النتيجة اتبع الخطوات التالية :
- اضغط على ايقونة رياض الأطفال
- اختر الادارة التعليمية التي تتبعها
- أدخل الرقم القومى للطفل
- اضغط على كلمة بحث
جدير بالذكر أن مديرية التربية والتعليم بالقاهرة تضم بداخلها 32 إدارة تعليمية ، ادارة الساحل التعليمية ، ادارة المعادي التعليمية ، ادارة مصر الجديدة التعليمية ، ادارة الشروق التعليمية ، ادارة الخليفة والمقطم التعليمية ، ادارة شرق مدينة نصر التعليمية ، ادارة غرب مدينة نصر التعليمية ، ادارة غرب القاهرة التعليمية ، ادارة الوايلي التعليمية ، ادارة المرج التعليمية ، ادارة حدائق القبة التعليمية ، ادارة عابدين التعليمية ، ادارة روض الفرج التعليمية ، ادارة السيدة زينب التعليمية ، ادارة النزعة التعليمية ، ادارة شبرا التعليمية ، ادارة الشرابية التعليمية ، ادارة حلوان التعليمية ، ادارة باب الشعرية التعليمية ، ادارة التبين التعليمية ، ادارة الزيتون التعليمية ، ادارة المستقبل التعليمية ، ادارة السلام التعليمية ، ادارة عين شمس التعليمية.
ادارة منشآة ناصر التعليمية ، ادارة الزاوية التعليمية ، ادارة وسط القاهرة التعليمية ، ادارة المعصرة التعليمية ، ادارة مصر القديمة التعليمية ، ادارة البساتين ودار السلام التعليمية، ادارة المطرية التعليمية ، ادارة القاهرة الجديدة التعليمية
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