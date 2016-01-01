وزير التعليم لـ صدى البلد: نتيجة الأبحاث ليست بالدرجات.. و100 / 100 تعني مقبولا



الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم

أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن النتيجة الأساسية الخاصة بـ المشروعات البحثية التي يتم على أساسها تقييم طلاب المدارس الدارسين بالصفوف من 3 ابتدائي حتى 3 أعدادي في نهاية الفصل الدراسي الثاني، والتي تظهر للطلاب على منصة edmodo لا تقاس بالدرجات، ولكنها تكون بمقياس مقبول أو غير مقبول Pass/Fail.



وتعليقا على ظهور نتيجة تقييم الأبحاث لبعض الطلاب في شكل 100/100، قال وزير التربية والتعليم في تصريح خاص لموقع "صدى البلد"، إن هذا الشكل الذي ظهر للبعض يساوي أن البحث مقبول، فالنتيجة الأساسية بالنسبة إلى الوزارة هي مقبول أو غير مقبول.



وكانت بدأت منصة edmodo في إظهار نتيجة تقييم أبحاث بعض طلاب الصفوف من 3 ابتدائي حتى 3 إعدادي، وذلك بشكل إلكتروني على حساب الطالب المسجل على المنصة.

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اقرأ أيضا | التعليم: بدء تسليم أبحاث طلاب التعليم الفني من 17 مايو حتى 4 يونيووقالت الصفحة الرسمية لـ منصة edmodo على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، "تظهر نتيجة ابحاث طلاب المدارس تباعا للطلبة فور تقييم المدرس للبحث".ويمكن متابعة نتيجة المشروع البحثي للطالب من خلال الدخول على حساب الطالب على منصة edmodo ، ثم متابعة ايقونة التقييم الموجودة بجانب البحث الذى تم رفعه على منصة ادمودو التعليمية .اقرأ ايضا | بالمستندات.. ننشر الإجراءات المقرر تطبيقها بالمدارس لضمان نزاهة عمليات استلام وتقييم وإعلان نتائج أبحاث الطلابأما إذا كان الطالب التزم بتسليم المشروع البحثي الخاص به ورقيا وليس إلكترونيا، فهنا تجب متابعة النتيجة في المدرسة.وأكد عددا من اولياء الامور ظهور نتيجة ابناءهم بالفعل على منصة ادمودو في شكل 100/100 ، وهو ما اثار تعجب البعض خاصة وان الوزارة كانت قد اعلنت أن نتيجة ابحاث طلاب المنازل لن تعلن بالدرجات ولكنها تعلن بـ إجتياز او عدم اجتياز.وكانت أوضحت وزارة التربية في خطاب أرسلته للمديريات، أن معايير تقدير المشروع تتمثل في (اتباع القالب المعلن للمشروع – تنوع مصادر المعرفة – شمول المشروع لجميع التخصصات... إلخ ) ، وتكون نتيجة تقدير المشروع البحثي ×اجتياز أو عدم اجتياز).وتتولى لجان التقدير إعداد قائمة بأسماء الطلاب الذين تطابقت مشروعاتهم البحثية مع مشروعات أخرى أو مشروعات ليست من اعدادهم ، مع تعليق إعلان نتائجهم لحين اتخاذ الإجراءات اللازمة".