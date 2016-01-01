

تعاون سوني ومايكروسوفت على الكاميرات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي تعاون سوني ومايكروسوفت على الكاميرات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي

تعمل كل من Sony و Microsoft على الكاميرات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي معًا، أعلن العملاقان التقنيان أنهما يدمجان قدرات AI Azure من Microsoft في مستشعر الصور الجديد من سوني، IMX500، والذي يأتي مع شريحة AI مدمجة تعالج المعلومات في الوقت الفعلي.







يمكن للرقاقة أن تمنح الكاميرات القدرة على حساب عدد الأشخاص الذين يدخلون المتجر، على سبيل المثال، أو تتبع مخزون العناصر على الرفوف.

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ستقوم سوني أيضًا بإنشاء تطبيق مصاحب لـ IMX500 الذي يتم تشغيله بواسطة Azure IoT، وسيتم تصميمه لمنح العملاء حق الوصول إلى إمكانات تحليلات الفيديو وتبسيط سير عملهم، وكما يمكنك أن تخمن، فإن حل الكاميرا الذي تعمل به الذكاء الاصطناعي للشركات مصمم خصيصًا لعملاء المؤسسات، على وجه الخصوص.إنهم يستهدفون مصنعي الأجهزة الذين يتطلعون إلى إضافة كاميرات AI إلى عروضهم وموردي البرامج المستقلين المتخصصين في رؤية الكمبيوتر وتحليلات الفيديو.في بيان، أوضحت شركة سوني exec Terushi Shimizu اعتقاد الشركات أنه من خلال ربط تقنية التصوير والاستشعار المبتكرة من Sony بخدمات الذكاء الاصطناعي السحابية الممتازة من Microsoft، ستوفر منصة قوية ومريحة لسوق الكاميرات الذكية.هذه ليست المرة الأولى التي يتعاون فيها عملاقا التكنولوجيا في مشروع ذكاء اصطناعي، في عام 2019، انضموا إلى بناء حلول سحابية للألعاب وتدفق المحتوى.وقالت سوني إنها ستبدأ حتى في استخدام مراكز بيانات Microsoft لألعابها الحالية ومنصات البث.