

أسباب اختيار سمير غانم لحملة سانج يونج تيفولى وعرض الـ 50% ؟ أسباب اختيار سمير غانم لحملة سانج يونج تيفولى وعرض الـ 50% ؟

باتت علامة سانج يونج الكورية من العلامات التي تحظى بثقة قطاع كبير من العملاء، في ضوء حرص وكيلها فى مصر شركة عربيات على ترسيخ عدة مفاهيم كانت مفقودة في العهود السابقة ومن أبرزها التركيز على تقديم خدمات متميزة في قطاع خدمات ما بعد البيع.. وكذا انفرادهم بتقديم أنشطة ترويجية على مدى آخر عامين، حيث ساهمت فى تعزيز وتثمين مكانة علامة سانج يونج.



ومن هذا المنطلق قدم وكيل علامة سانج يونج مؤخرًا خصما يقدر بـ 50% على أسعار الزيت والفلتر لجميع عملاء سانج يونج.



وفى هذا السياق قال أحمد أبوخف، رئيس مجلس إدارة شركة عربيات، وكيل علامة سانج يونج، إن المرحلة القادمة سوف تشهد افتتاح العديد من مراكز الصيانة لعلامة سانج يونج وفقًا لخطة مدروسة؛ تستهدف الانتشار في جميع أنحاء الجمهورية لتخفيف العبء على العملاء.



وأضاف أبوخف في تصريحات خاصة لـ"عالم السيارات"، أنه بالرغم من الأجواء المحيطة شديدة الصعوبة التي تخيم على العالم بإثره وليس على مصر فحسب فإن علامة سانج يونج نجحت في تعزيز مبيعاتها وتثمين علامتها التجارية محليًا بفضل عدة عوامل من أبرزها الأنشطة التسويقية والترويجية التي نحرص على إطلاقها وفقًا لأهداف محددة دون التأثر بالأجواء الغير مواتية التي تخيم على الاقتصاد العالمي بوجه عام والوطني بوجه خاص على إثر فيروس كورونا.



وفيما يتعلق بمدى تأثير الحملة الإعلانية الجديدة التى يتم بثها حاليا بشكل مميز على حجم المبيعات، وأسباب الاستعانة بالفنان الكبير والمحبوب سمير غانم، صرح أبوخف بأن الحملة حققت عدة أهداف بداية من تعزيز المبيعات لدرجة نفاذ بعض الفئات، بالإضافة إلى استكمال خطتنا التي بدأت من خلال الحملة السابقة لإعلام المستهلك بهوية وجنسية _ سانج يونج _ و تعزيز وتثمين مكانتها في مصر.



من هذا المنطلق لا ننظر للأمر بعجالة حول مدى تأثير الحملة على حجم المبيعات رغم ما تحقق من أرقام مقارنة بالظروف الراهنة، ولكن نسعى لتحقيق أهداف استراتيجية بعيدة المدى وفقًا لطموحتنا في الاستحواذ على شريحة متميزة من الحصة السوقية.



أما عن أبرز اسباب إختيار الفنان المخضرم والقدير _ سمير غانم _ في الحملة الإعلانية الحالية لـ سانج يونج قال: الفنان سمير غانم من الفنانين القلائل الذين حافظوا على تألقهم وبريقهم لعقود طويلة، ومازال نجمًا ساطعًا، وركزنا على الاستفادة من خفة ظله المعهودة في نطق الكلمات والتعبيرات التي ينفرد بها ويعشقها معظمنا؛ وبالفعل نجح في سرد المواصفات والتجهيزات الرئيسية للسيارة بسلاسة يغبط عليها بشكل آثار الانتباه.. وهو المطلوب.



وفيما يتعلق بوجود " ستوكات " من موديلات 2019 من عدمه، وفي ظل معاناة عدد لابأس به من الوكلاء من هذا الأمر، أشار وكيل _ سانج يونج _ إلى عدم وجود أي طرازات من موديلات 2019 و ما قبلها، بل لأن بعض الفئات من طرازي تيفولي و XLV نفذت.



وفى ختام تصريحاته أكد أبو خف على أن الحملة الإعلانية المشار إليها لن تكون الأخيرة، لأننا نملك أفكارًا ومشروعات طموحة تتسم بالاستراتيجية، وتستحق أن يتم دفعها ومساندتها بحملات ترويجية مبتكرة تتفق مع طموحاتنا.

