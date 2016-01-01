

أحد مدراء بورش يتمنى صنع 911 أصغر وأكثر رشاقة أحد مدراء بورش يتمنى صنع 911 أصغر وأكثر رشاقة

مجال السيارات الرياضية لبورش يتكون من ثلاث موديلات، بوكستر وكايمان و911.. بالطبع 911 هي في قمة المجال بسعر أوروبي يبدأ من 99,200 دولار (372,000 ريال)، ولكن أحد مدراء بورش يعتقد أنه يوجد مساحة كافية في المجال لتقديم نسخة 911 أخرى.



فرانك ستافين فاليزير، المشرف العالمي على موديلات 911 و718، صرح مؤخراً “أتمنى لو نصنع سيارة 911 أصغر.. ولكن هذا مجرد تمني”.. وأردف: “سيارة كهذه ستكون أكثر رشاقة ورياضية من 911 بشكل عام”.



حالياً تركيز العلامة سيكون على 911 هجينة، والتي وصفها رئيس بورش بـ “القوية جداً” مع توقعات بأن تصل قوة المولد الهجين إلى 640 حصان مع عزم 800 نيوتن.متر.. وقد أكدت بورش أنها ستحافظ على المحركات البترولية لـ 911، ما يعني أننا لن نرى 911 كهربائية بالكامل في أي وقت قريب.

ونذكركم بمواصفات أداء بورش 911 موديل 2020، والتي تعتمد على محرك تيربو مزدوج سعة 3.0 لتر بست سلندر بقوة 379 حصان في الفئة الأساسية، ما يسمح لها بالتسارع إلى 96 كم\س في 4.0 ثواني بسرعة قصوى 292 كم\س.











