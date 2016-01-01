تخطط شركة إم جي الصينية لتصنيع السيارات لإضافة 3 طرازات جديدة إلى مجموعة سياراتها الموجودة بالأسواق العالمية حاليًا، بالإضافة إلى استهداف بيع مليون سيارة بحلول عام 2024.
ووفقًا لمجلة أوتو كار البريطانية، أكدت شركة إم جي أنها ستخترق ما يصل إلى 100 سوق عالمي لتحقيق هذه الاستراتيجية والتي أطلقت عليها اسم "المهمة 100" والتي تتزامن أيضًا مع الذكرى المئوية للعلامة التجارية الصينية.
واستطاعت شركة إم جي بيع نحو 298 ألف سيارة حول العالم خلال عام 2019، مما يعني أنها ستحتاج إلى أكثر من ثلاثة أضعاف إنتاجها الحالي للوصول إلى هدفها، وذلك في خطة كبيرة لشركة سايك –الشركة الأم لإم جي- لتنمية العلامة التجارية الصينية دوليًا.
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التعليقات على بعد تحقيق مبيعات 298 ألف وحدة.. إم جي العالمية تستهدف بيع مليون سيارة
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