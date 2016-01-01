

بعد تحقيق مبيعات 298 ألف وحدة.. إم جي العالمية تستهدف بيع مليون سيارة بعد تحقيق مبيعات 298 ألف وحدة.. إم جي العالمية تستهدف بيع مليون سيارة

تخطط شركة إم جي الصينية لتصنيع السيارات لإضافة 3 طرازات جديدة إلى مجموعة سياراتها الموجودة بالأسواق العالمية حاليًا، بالإضافة إلى استهداف بيع مليون سيارة بحلول عام 2024.



ووفقًا لمجلة أوتو كار البريطانية، أكدت شركة إم جي أنها ستخترق ما يصل إلى 100 سوق عالمي لتحقيق هذه الاستراتيجية والتي أطلقت عليها اسم "المهمة 100" والتي تتزامن أيضًا مع الذكرى المئوية للعلامة التجارية الصينية.



واستطاعت شركة إم جي بيع نحو 298 ألف سيارة حول العالم خلال عام 2019، مما يعني أنها ستحتاج إلى أكثر من ثلاثة أضعاف إنتاجها الحالي للوصول إلى هدفها، وذلك في خطة كبيرة لشركة سايك –الشركة الأم لإم جي- لتنمية العلامة التجارية الصينية دوليًا.

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ومن جانبه أكد يانغ شياو دونغ، نائب رئيس شركة سايك أن الشركة ناضجة بما فيه الكفاية للإقدام على هذه الخطوة، والظروف مناسبة تمامًا لاختراق أسواق جديدة عالميًا، وفكرت الشركة بالفعل في طرح طرازات جديدة لتنافس بها في مختلف الأسواق.وللوصول إلى ذلك الهدف، تستعد الشركة للكشف عن تشكيلة جديدة من الطرازات مع تحديث لأربع طرازات حالية بحلول عام 2024، وانطلاقًا من هذا الهدف، عرضت شركة إم جي تصورات جديدة لمفهوم سيارة رودستر سايبرستر الجديدة والتي من المتوقع أن تكون من ضمن السيارات الثلاث الجديدة كليًا.وبالنظر إلى مجموعة السيارات الحالية، تعرض شركة إم جي سيارات إم جي 3 هاتشباك وزد اس SUV الصغيرة واتش اس SUV المتوسطة وزد اس SUV الكهربائية.