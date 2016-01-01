

١١ نصيحة لقائدي السيارات خلال الموجة الحارة ١١ نصيحة لقائدي السيارات خلال الموجة الحارة

موجة شديدة الحرارة تشهدها البلاد هذه الأيام، ومع ارتفاع درجات الحرارة تتعرض السيارات للكثير من الأعطال على الطرق.



لذلك نوجه مجموعة من النصائح لقائدي السيارات، لتفادي أزمات الموجة الحارة، ومنع وقوع الحوادث أبرزها :



١- التأكد من كفاءة عمل دورة البريد، ومنسوب مياه الردياتير في السيارة.

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٢- ضبط مستوى ضغط الإطارات، وعدم ملئها بالهواء أكثر من اللازم لتجنب انفجارها.٣- التأكد من كهرباء السيارة وخاصة مراوح التبريد.٤- مراعاة عدم ملء خزان الوقود بالكامل.٥- عدم ترك أجهزة اللاب توب أو الهواتف أو الولاعات أو أي مواد قابلة للاشتعال داخل السيارة.٦- عدم إحكام غلق نوافذ السيارة، حتى لا يتمدد الهواء الساخن داخل السيارة فيتهشم الزجاج.٧- توفير غطاء لتابلوه السيارة أثناء فترات الانتظار.٨- استخدام زيت محرك عالي اللزوجة، لتخفيف احتكاك الأجزاء الداخلية للمحرك، منعا للأعطال المفاجئة.٩- اذا لاحظت ارتفاع درجة حرارة المحرك، يجب توقف السيارة في مكان آمن.١٠- عدم ترك الأطفال داخل السيارة والزجاج مغلق.١١- مراعاة ركن السيارة في مكان بعيد عن أشعة الشمس المباشرة.