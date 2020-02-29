

ارتفاع جماعي بأسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري في البنوك ارتفاع جماعي بأسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري في البنوك

واصلت أسعار العملات الأجنبية، ارتفاعها أمام الجنيه المصري، في البنوك في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 19 مايو 2020، وذلك لليوم الثاني على التوالي.



وتنشر «بوابة أخبار اليوم»، أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري، في البنوك العاملة في السوق المحلية.



وارتفع سعر اليورو نحو 17.13 جنيه للشراء، و 17.31 جنيه للبيع، وسعر الجنيه الإسترليني نحو 19.15 جنيه للشراء، و 19.40 جنيه للبيع.

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وزاد سعر الفرنك السويسري 16.15 جنيه للشراء، و 16.29 جنيه للبيع، وسعر الـ100 ين ليسجل نحو 14.62 جنيه للشراء، و 14.74 جنيه للبيع.وشهدت أسعار العملات الأجنبية حالة من التباين على مدار تعاملات الفترة الماضية، ما بين الارتفاع والانخفاض، وذلك وفقًا لآلية العرض والطلب التي تتبعها البنوك العاملة في السوق المحلية، منذ تحرير سعر صرف الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية تحريرًا كاملًا.