واصلت أسعار العملات الأجنبية، ارتفاعها أمام الجنيه المصري، في البنوك في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 19 مايو 2020، وذلك لليوم الثاني على التوالي.
وتنشر «بوابة أخبار اليوم»، أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري، في البنوك العاملة في السوق المحلية.
وارتفع سعر اليورو نحو 17.13 جنيه للشراء، و 17.31 جنيه للبيع، وسعر الجنيه الإسترليني نحو 19.15 جنيه للشراء، و 19.40 جنيه للبيع.
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التعليقات على ارتفاع جماعي بأسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري في البنوك
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