

أسعار الذهب تتراجع 3 جنيهات وعيار 21 يسجل 757 جنيها للجرام أسعار الذهب تتراجع 3 جنيهات وعيار 21 يسجل 757 جنيها للجرام

قال إيهاب واصف نائب رئيس شعبة المعادن الثمينة، إن سعر الذهب بدأ يسجل هبوط في سوق الصاغة بمصر، بما قيمته 3 جنيهات وذلك على خلفية هبوط الطلب على المعدن النفيس عالميا نتيجة اتجاه المستثمرين لجنى الأرباح ، الأمر الذى أدى إلى تراجع أوقية الذهب وهو ما انعكس على سعر الذهب في سوق الصاغة بمصر.







أسعار الذهب بعد الهبوط:

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عيار 18 : 648.85 جنيه.عيار 21 : 757 جنيها.عيار 24 : 865.10 جنيه.الجنيه الذهب : 6056 جنيها.السعر العالمي : 1737 دولار.تخلى الذهب عن مكاسبه المبكرة يوم الثلاثاء ليجري تداوله دون تغير يذكر دون ذروة سبع سنوات ونصف التي سجلها في الجلسة السابقة، مع تحسن الشهية للمخاطرة بفضل بيانات مبكرة واعدة للقاح محتمل لمرض كوفيد-19.وبحلول الساعة 0650 بتوقيت جرينتش، كان السعر الفوري للذهب مستقرا عند 1731.50 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد ارتفاعه 0.5 بالمئة في وقت سابق من يوم الثلاثاء بفعل تجدد توترات التجارة الأمريكية الصينية وإجراءات التحفيز العالمية. ونزلت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.1 بالمئة إلى 1733.30 دولار.وقال ستيفن إينس، كبير استراتيجيي السوق لدى أكسي كورب للخدمات المالية إنه رغم أنباء لقاح فيروس كورونا المحتمل والتي أوقدت النار في مراجل سوق الأسهم، فإن الذهب سيظل يلقى إقبالا عاليا نسبيا نظرا لإنفاق مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي ”الضخم للغاية“.وارتفع البلاديوم 0.7 بالمئة إلى 2026.88 دولار للأوقية، بعد أن قفز أكثر من تسعة بالمئة خلال معاملات يوم الاثنين، ونزل البلاتين 0.4 بالمئة مسجلا 814.67 دولار، وانخفضت الفضة 0.7 بالمئة إلى 17.05 دولار للأوقية، وفق رويترز.