

بخطوات بسيطة.. كيف تعالج تمزق العضلات؟ بخطوات بسيطة.. كيف تعالج تمزق العضلات؟

كيف تعالج تمزق العضلات؟ من الأسئلة التي يبحث عن إجابتها الكثير من الأشخاص، وخصوصا هؤلاء الذين يمارسون بعضا من أنواع الرياضات مثل التنس والجولف وما شابه ذلك، ولا شك أن هذه المشكلة من المشاكل المؤلمة للغاية وتستغرق فترة طويلة حتى يتم الشفاء التام، ولكن من حسن الحظ أن علاجها يكون في المعتاد بسيطا وسهلا باستثناء حالات الإصابة الخطيرة، فكيف تعالج تمزق العضلات وكيف يمكن وقاية الجسم من التعرض له؟ هذا ما سوف نتعرف عليه سويا في هذا المقال.



المحتويات إخفاء

1. أبرز أعراض تمزق العضلات

1.1. أسباب تمزق العضلات

1.2. كيف تعالج تمزق العضلات

1.3. طرق الوقاية من التمزق العضلي

أبرز أعراض تمزق العضلات

التمزق العضلي من الأمور سهلة الاكتشاف للغاية، حيث يشعر المصاب بها في نفس اللحظة، خصوصا أنها تكون مصحوبة بألم حاد مع اصطحابه ببعض الأعراض التي تؤكد وجود المشكلة، وذلك مثل:-



حدوث تورم ملحوظ وانتفاخ في العضلة التي أصابها التمزق.

الشعور بالسخونة وارتفاع درجة الحرارة في موضع الإصابة.

عدم التمكن من تحريك العضلة بحرية كالمعتاد.

تغير لون الجلد أو ظهور موضع كدمة به.

حدوث نزيف لكن بشكل خفيف ينتج عنه في المعتاد بقع زرقاء اللون على الجلد.

تصلب العضلات وتشنجها وضعفها.

وتختلف شدة ظهور الأعراض وفقا لمدى حدة التمزق، فإذا كان التمزق خفيفا وبسيطا تختفي خلال أيام أو أسابيع قليلة، لكن في حالة ما إذا كان التمزق شديدا وقويا يستمر ظهور العضلات فترة طويلة، ويكون هناك ضرورة لمعرفة كيف تعالج تمزق العضلات واتباع كافة الخطوات.

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أسباب تمزق العضلاتعند البحث خلف أسباب تمزق العضلات نجد العديد من الأسباب التي قد تؤدي لذلك مثل:-رفع بعض الأوزان الثقيلة بشكل مفاجئ دون أن يكون الجسم معتادا على ذلك.العضلة نفسها قد تكون غير مرنة بالدرجة الكافية.القيام بالجري بشكل عنيف ولفترات طويلة.قد يكون السبب حدوث التزحلق أثناء القيام بممارسة الرياضة أو حتى فعل أي شيء في المنزل.قد يقفز الشخص بشكل خاطئ يؤدي لحدوث التمزق العضلي.وجود تمزق عضلي قديم وعدم القيام بعلاجه بشكل كامل ثم العودة لممارسة الرياضة.أخذ الجسم لوضعيات جلوس غير صحيحة أو مريحة لفترة طويلة، مثل الجلوس أمام الحاسوب لفترة طويلة بشكل خاطئ.القيام بممارسة التمارين الرياضية، دون منح العضلة القدر الكافي من التمارين أو القيام بتمارين الإحماء.هذا فضلا عن العديد من الأسباب الأخرى، وهنا يجب التنويه أن معرفة سبب حدوث المشكلة أمر ضروري حتى يتم تفادي حدوثه مرة أخرى، خصوصا أن حدوث إصابة لأكثر من مرة في نفس المنطقة يكون من الأمور المؤلمة للغاية والتي تتطول فترة علاجها.كيف تعالج تمزق العضلاتكيفية علاج تمزق العضلات من الأمور التي يتساءل عنها الكثيرون، وهنا نذكر أن علاج تمزق العضلات القطنية أو أي عضلة أخرى بالجسم يتوقف على مدى خطورة الإصابة، ففي حالة ما إذا كان التمزق مصحوبا ببعض الأعراض الخطيرة مثل النزيف الدموي الغزير، وفقدان القدرة على المشي أو تحريك الأطراف، وكذلك الشعور بخدر تام في المنطقة المصابة، يكون من الضروري الذهاب للطبيب لإجراء فحص شامل للمشكلة، مع العلم أن الأمر قد يكون خطيرا حتى تصبح الجراحة هي الطريقة الوحيدة لعلاج التمزق العضلي الخطير.أما في حالة ما إذا كان التمزق من النوع البسيط أو المتوسط، يمكن القيام بعلاجه في المنزل عن طريق بعض الخطوات البسيطة مثل:-في بداية الإصابة يتم الحفاظ على موضع العضلة المتمزقة في مستوى أعلى من القلب.القيام بعمل كمادات من الثلج على العضلة الممزقة، وذلك فور حدوث الإصابة، للتخفيف من حدة التورم والآلام، ولكن يجب أن يكون هناك عازل بين الثلج والجلد.الخطوة الأهم في علاج تمزق العضلات هو توفير الراحة والاسترخاء التام للعضلة لمدة يومين على الأقل من التمزق، ثم القيام بتحريكها بشكل تدريجي حتى تقوى وتعود كما كانت.طرق الوقاية من التمزق العضليكما سبق الذكر أن التمزق العضلي أمر مؤلم للغاية كما أن علاج تمزق العضلات قد يستغرق فترة طويلة، لذلك لا بد من تؤخي الحذر الشديد في حياتنا اليومية لتجنب التعرض لتلك المشكلة، وذلك بدلا من الحاجة للبحث الدائم حول كيفية علاج تمزق العضلات الخاصة بالقدم أو اليد وغيرها من المناطق.ومن الأساليب الوقائية التي يمكن اتباعها القيام باتخاذ وضعيات جلوس صحيحة، وفي حالة الاضطرار للجلوس لفترات طويلة يجب القيام بالوقوف بضعة دقائق كل عدة ساعات، وكذلك من المهم تجنب رفع الأغراض الثقيلة التي لم يعتد الجسم على حملها فيما قبل، وأخذ الوقت المناسب للتدريب قبل ممارسة الرياضة، ومن المهم أيضا ارتداء أحذية مريحة وذات مقاس مناسب، وفي حالة الإصابة بالسمنة المفرطة يكون الأفضل السعي لعلاجها؛ كون أن السمنة تزيد من فرص الإصابة بالتمزق العضلي.