علماء حفريات يعثرون على بقايا آخر ديناصور مفترس آكل للحوم

عثر علماء حفريات من المتحف الأرجنتيني للعلوم الطبيعية على بقايا ديناصور مفترس "ميغارابتور" ليصبح بذلك واحدا من آخر الديناصورات الآكلة للحوم التي سكنت كوكب الأرض.
وشهد إقليم سانتا كروز الواقع جنوب البلاد الاكتشاف في منتصف مارس الماضي، وبعدما درس الخبراء البقايا الحفرية التي تبلغ 10 أمتار، أدركوا أنهم كانوا يدرسون بقايا ديناصور مفترس من نهاية "عصر الديناصورات".
ووفقا لسكاي نيوز، قال عالم الحفريات المسئول عن المشروع فرناندو نوباث لرويترز: "هذه هي اللحظة التي وقعت منذ 65 مليون سنة عندما انقرضت الديناصورات، وهذا الميغارابتور الذي يجب علينا الآن دراسته سيكون واحدا من أحدث ممثلي هذه المجموعة".
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