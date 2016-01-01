يتميز العالم العربي والإسلامي بالعديد من العادات والطقوس التي يطبقونها في عيد الفطر المبارك، ومن بين كل العادات هناك عادة ملفتة للغاية اختُصت بها تونس عن غيرها في يوم العيد، وهي عادة حق الملح.
وتتمثل هذه العادة في تقديم الزوج هدية خاصة لزوجته اعترافاً منه بما بذلته من جهد وعناء طيلة شهر رمضان المبارك، في إعداد ما لذ وطاب من أشهى الأطباق.
وسميت العادة بـ "حق الملح" في إشارة إلى اضطرار الزوجة في بعض الحالات وهي صائمة، إلى تذوق درج ملوحة الطعام على طرف لسانها دون بلعه، حرصاً منها على أن تكون ملوحة الطعام معتدلة.
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التعليقات على حق الملح: عادة تونسية تنتظرها النساء في عيد الفطر فما قصتها؟
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