

تنظيف الحرم مقابل ريال واحد.. من هو الراحل الشيخ صالح كامل؟ تنظيف الحرم مقابل ريال واحد.. من هو الراحل الشيخ صالح كامل؟

رحل اليوم عن عالمنا الشيخ صالح كامل رجل الأعمال السعودي البارز الذي عرفه العالم العربي كمالك واحدة من أول الشبكات الفضائية المتخصصة، وهو أيضا الرجل الذي تكفل بنظافة الحرم المكي مقابل ريال واحد سنوياً.



وترصد «بوابة أخبار اليوم» في التقرير الآتي من هو رجل الأعمال السعودي صالح كامل الذي يعد من أوائل مستثمري الوطن العربي في مجال الإعلام.



· ولد عام 1941 بمكة المكرمة، لعائلة كانت تعمل بالطوافة.

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· تلقى تعليمه الإبتدائي والمتوسط في مكة المكرمة والطائف.· حصل على بكالوريوس تجارة من جامعة الرياض 1963 .· تزوج من الفنانة المصرية صفاء أبو السعود وأنجب منها ابنته أصيل.· أنشأ دار ومكتب الكشاف السعودي، وهو طالب.· عمل لمدة 10 سنوات مستشار مالي في وزارة المالية السعودية، قبل أن يتجه للعمل الخاص.· أسس مجموعة دلة البركة، ورأس مجلس إداراتها، وتتمتع بتنوع كبير في استثمارتها ما بين الإعلام والسياحة والعقارات.· صاحب قنوات ART وتليفزيون وراديو العرب.· أول من أنشأ مؤسسة للإنتاج الإعلامي التي عٌرفت بـ«الشركة العربية للإنتاج الإعلامي».· كان شريكاً لرجل الأعمال السعودي وليد الإبراهيم في قناة MBC عند تأسيسها في لندن.· رئيس مجلس إدارة في كل من بنك التمويل المصري السعودي بمصر، و بنك البركة في لبنان، و شبكة الإعلام العربية في السعودية.· نائب رئيس مجلس إدارة الشركة العربية للاستثمار الزراعي في البحرين.· عضو مجلس إدارة شركة صاني لاند في قبرص.· رئيس مجلس إدارة المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية.· رئيس غرفة التجارة الإسلامية في السعودية.· عضو مؤسس لبنك فيصل الإسلامي في مصر والسودان، الشركة السعودية لتجارة ونقل المواشي، الشركة الوطنية السعودية للشحن البحري والشركة السعودية للنقل الجماعي.