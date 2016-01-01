أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أن ستقرار ليبيا يعد من محددات الأمن القومي المصري، وأن مصر لم ولن تتهاون مع الجماعات الإرهابية ومن يدعمها.
وأشار الرئيس المصري خلال اجتماع مجموعة الاتصال الأفريقية حول ليبيا على مستوى رؤساء الدول والحكومات عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، إلى أن موقف مصر ثابت من الأزمة الليبية بالتوصل لحل سياسي للأزمة، والحفاظ على سيادة ليبيا وأمنها ووحدة أراضيها، والدعم الكامل لإرادة الشعب الليبي واختياراته.
ونوه الرئيس المصري خلال التباحث بشأن آخر تطورات القضية الليبية، إلى رفض التدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية الليبية.
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التعليقات على السيسي: استقرار ليبيا من محددات الأمن القومي المصري ولن نتهاون مع الجماعات الإرهابية والداعمين لها
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