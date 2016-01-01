قصة رجل دخل الجنة ولم يسجد لله سجدة واحدة.. فيديو



الشيخ عبد القادر الطويل الشيخ عبد القادر الطويل

كشف الشيخ عبد القادر الطويل، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، عن قصة الرجل الذي دخل الجنة ولم يسجد لله سجدة واحدة.



وحكى الشيخ عبد القادر الطويل، في فيديو لـ"صدى البلد"، القصة قائلا "هو عمرو بن ثابت الأشهري الأنصاري، هذا الرجل الصحابي لم يسلم في بداية الإسلام وكان يراود نفسه، وفي يوم من الأيام تجهز النبي لغزوة أحد، فإذا بهذا الصحابي وكأنه شعر بحلاوة الإسلام، فأتي للنبي ليشهر إسلامه، فأخبروه أن النبي ذهب للغزو".



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وأضاف أن هذا الصحابي لم يقف وتحرك فورا للمشاركة في القتال مع صفوف المسلمين، وأصابته الجروح الكثيرة، فلما انتهت الغزوة عثروا على عليه وسط الجرحي وأخبرهم بأنه فعل ذلك رغبة في الإسلام.وتابع عبد القادر الطويل: "بلغ هذا الأمر النبي -صلى الله عليه وسلم- فأخبرهم أنه من أهل الجنة، وهو حديث الإسلام ولم يصلِ لله أو يسجد سجدة واحدة، ولكنه صدق مع الله فصدق الله معه".وأشار إلى أن العبرة ليست بكثرة العبادة ولكن بصدق العبادة والإخلاص مع الله وليس رياء مع الله.يذكر أن موقع "صدى البلد"، ينشر يوميا حلقة من برنامج "قصة وعبرة" بالتعاون مع مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، خلال شهر رمضان المبارك.