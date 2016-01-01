قصة رجل دخل الجنة ولم يسجد لله سجدة واحدة.. فيديو

كشف الشيخ عبد القادر الطويل، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، عن قصة الرجل الذي دخل الجنة ولم يسجد لله سجدة واحدة.
وحكى الشيخ عبد القادر الطويل، في فيديو لـ"صدى البلد"، القصة قائلا "هو عمرو بن ثابت الأشهري الأنصاري، هذا الرجل الصحابي لم يسلم في بداية الإسلام وكان يراود نفسه، وفي يوم من الأيام تجهز النبي لغزوة أحد، فإذا بهذا الصحابي وكأنه شعر بحلاوة الإسلام، فأتي للنبي ليشهر إسلامه، فأخبروه أن النبي ذهب للغزو".
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