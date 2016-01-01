كشف الشيخ السيد عرفة، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، عن الطريقة التي يتمكن بها الصائم من استمرار العزيمة والهمة في العبادة طوال شهر رمضان.
وقال السيد عرفة، في فيديو جديد لحملة أياما معدودات بالأزهر الشريف، إن هناك الكثير يفرحون بقدوم شهر رمضان المبارك، وبعد ذلك قد يأتي الملل في العبادة.
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وأرجع عضو مركز الأزهر للفتوى، السبب في ذلك إلى الإثقال على النفس في العبادة، منوها ان النبي عالج هذا الأمر في حديثه الشريف "أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل" فمن الممكن أن نقيم الليل بركعتين فقط أو بعشر تسبيحات ولكن نستمر على ذلك.
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التعليقات على أبرزها الأثقال على النفس في العبادات.. الأزهر يكشف أسباب الملل خلال رمضان
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