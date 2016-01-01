كل ما تريد معرفته عن المدارس المصرية اليابانية ونظام التقديم فيها



المدارس المصرية اليابانية المدارس المصرية اليابانية

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه سوف يتم الإعلان عن شروط التقديم في المدارس المصرية اليابانية من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالمدارس مع فتح باب التقديم إلكترونيًا لمرحلة رياض الأطفال KG1 غدا الأربعاء 20 مايو 2020.



وأوضحت وزارة التربية والتعليم ، أن باب التقديم سيظل مفتوحا لمدة 15 يوما، من خلال الرابط التالي

https://ejs4students.moe.gov.eg



وردا على استفسارات أولياء الأمور بشأن نظام التقديم في المدارس المصرية اليابانية وتفاصيل الدراسة فيها، ينشر موقع صدى البلد في هذا التقرير كافة المعلومات التي سبق وأن أعلنتها وزارة التربية والتعليم عن المدارس المصرية اليابانية خلال العام الدراسي الماضي:

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تسعى المدارس المصرية اليابانية إلى تطبيق النموذج الياباني من الأنشطة التعليمية “توكاتسو”، وتشير هذه الكلمة إلى مفهوم التنمية الشاملة للطفل من جميع الجوانب، والتي تركز على بناء شخصية الطفل المتمثلة في سلوكياته ومهاراته وقيمه واتجاهاته بنفس درجة الأهمية لتنمية معارفه ومعلوماته ومهاراته العقلية ، ومن ثم خلق مواطن صالح متزن منتج يحترم نفسه والآخرين ويقوم بأدواره في المجتمع لما فيه صالحه الشخصي وصالح المجتمع ككل على حدٍ سواء.. ويتحقق ذلك من خلال مجموعة من الأنشطة المرتبطة بالمهارات الحياتية التي تدرج في الممارسات اليومية داخل المدرسة.تختلف المدارس المصرية اليابانية ، حيث تتميز بتدريس مناهج دراسية متطورة ، ولغة اجنبية متميزة ، وبناء شخصية ، وتعليم متميز ، كما أنها مدرسة تحقق السعادة.أما عن لغة التدريس فى المدارس فهى اللغة الإنجليزية ، بالإضافة إلى تدريس منهج المستوى الرفيع في اللغة الإنجليزية Connect Plus.