قال الدكتور شريف حتة، إستشارى الطب الوقائي والصحة العامة: إن أستاذة علم الفيروسات أثبتوا أن فيروس كورونا يستغرق وقت ويبدأ فى أن يقل فى تأثيره والحدة الخاصة به.
وأضاف "حتة" خلال لقاء خاص عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن ناتج تأثير فيروس كورونا على الجسم يبدأ فى الإنخفاض، بالإضافة إلى إختلاف قوة جهاز المناعة لدى البعض، والذى يجعل الأعراض أقل حدة عن غيرها.
وتابع أن الأعراض التى تظهر ليس لها علاقة بالفيروس مثلما تكون لها علاقة بجهاز المناعة، وبالتالى هناك أشخاص تظهر لديهم أعراض شديدة جدا وإرتفاع فى درجة الحرارة وكحة وضيق تنفس، وأخر لم تظهر عليه إلا دور إرهاق جسدى فقط، مشددا على تقوية جهاز المناعة فى تلك الفترة.
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التعليقات على شاهد.. لكل المصريين.. أعراض أخرى بفيروس كورونا تظهر باختلاف الجهاز المناعى لكل جسم
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