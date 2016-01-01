شاهد.. لكل المصريين.. أعراض أخرى بفيروس كورونا تظهر باختلاف الجهاز المناعى لكل جسم

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أعراض أخرى بفيروس كورونا

قال الدكتور شريف حتة، إستشارى الطب الوقائي والصحة العامة: إن أستاذة علم الفيروسات أثبتوا أن فيروس كورونا يستغرق وقت ويبدأ فى أن يقل فى تأثيره والحدة الخاصة به.

وأضاف "حتة" خلال لقاء خاص عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن ناتج تأثير فيروس كورونا على الجسم يبدأ فى الإنخفاض، بالإضافة إلى إختلاف قوة جهاز المناعة لدى البعض، والذى يجعل الأعراض أقل حدة عن غيرها.

وتابع أن الأعراض التى تظهر ليس لها علاقة بالفيروس مثلما تكون لها علاقة بجهاز المناعة، وبالتالى هناك أشخاص تظهر لديهم أعراض شديدة جدا وإرتفاع فى درجة الحرارة وكحة وضيق تنفس، وأخر لم تظهر عليه إلا دور إرهاق جسدى فقط، مشددا على تقوية جهاز المناعة فى تلك الفترة.

وأفاد أن هناك إهمالا من المواطنين بشأن عدم الإلتزام بفيروس كورونا، نتيجة لنزولهم بالشوارع بشكل أكبر، نظرا للشعور بالملل أو التعود على شراء ملابس العيد.

وتابع أن أغلب حالات الوفاة بفيروس كورونا بمصر يكونوا لديهم أمراض من قبل أو كانوا كبار فى السن، متابعا أنه فى البداية لم يكن من مشجعين إرتداء الكمامات، حيث أنها يمكن أن يتم إرتداؤها فى حالة إرتداء الناس جميعا لها.

وأكد أنه يجب على أن تكون الكمامات متوفرة دائما فى الصيدليات، مضيفا إلى إرتداؤها فقط لمدة 3 ساعات ثم تغييرها.

المصدر: elbalad

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