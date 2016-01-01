مصادر: تقليل مدة العزل الإجباري للعائدين من الخارج إلى 7 أيام

كشفت مصادر مطلعة بإدارة الحجر الصحي التابعة لـ وزارة الصحة، أنه اعتبارًا من اليوم الأربعاء، سيتم تعديل مدة الحجر الصحي الخاصة بـ فيروس كورونا، للعائدين من الخارج على متن الرحلات الجوية، لتصبح 7 أيام بدلا من 14 يوما، داخل العزل الإجباري الذي خصصته الدولة المصرية للعائدين من الخارج.
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وقالت المصادر، إنه تم اتخاذ قرار تخفيض مدة العزل، بناءً على توجيهات وزارة الصحة المصرية وذلك للتخفيف على المنشآت والمدن الجامعية من التكدس، وإتاحة الفرصة لكافة العائدين من الخارج لعزلهم إجباريا، موضحًا أنه تقرر إجراء فحصوات طبية ومسح للعائدين من الخارج بعد قضاء 7 أيام داخل العزل الإجباري، وإذا أظهرت نتائجه سلبية سيعود إلى منزله بشرط عزل نفسه 7 أيام آخرين، أما إذا ظهرت حالته إيجابية بعد انقضاء الأسبوع سيحول إلى المسشفى لاتخاذ الإجراءات الصحية اللازمة تجاهه.
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