مصادر: تقليل مدة العزل الإجباري للعائدين من الخارج إلى 7 أيام



تقليل مدة العزل الإجباري للعائدين تقليل مدة العزل الإجباري للعائدين

كشفت مصادر مطلعة بإدارة الحجر الصحي التابعة لـ وزارة الصحة، أنه اعتبارًا من اليوم الأربعاء، سيتم تعديل مدة الحجر الصحي الخاصة بـ فيروس كورونا، للعائدين من الخارج على متن الرحلات الجوية، لتصبح 7 أيام بدلا من 14 يوما، داخل العزل الإجباري الذي خصصته الدولة المصرية للعائدين من الخارج.



اقرأ أيضا | مصر تجلي العالقين بسبب كورونا في 3 دول عربية اليوم



وقالت المصادر، إنه تم اتخاذ قرار تخفيض مدة العزل، بناءً على توجيهات وزارة الصحة المصرية وذلك للتخفيف على المنشآت والمدن الجامعية من التكدس، وإتاحة الفرصة لكافة العائدين من الخارج لعزلهم إجباريا، موضحًا أنه تقرر إجراء فحصوات طبية ومسح للعائدين من الخارج بعد قضاء 7 أيام داخل العزل الإجباري، وإذا أظهرت نتائجه سلبية سيعود إلى منزله بشرط عزل نفسه 7 أيام آخرين، أما إذا ظهرت حالته إيجابية بعد انقضاء الأسبوع سيحول إلى المسشفى لاتخاذ الإجراءات الصحية اللازمة تجاهه.

قد يعجبك أيضا...

اقرأ أيضا | بالتعايش مع كورونا.. المطارات المصرية تستعد لبدء تشغيل الطيران وعودة السياحة.. صوروتسيّر وزارة الطيران المدني، رحلات جوية استثنائية إلى معظم بلدان دول العالم لإعادة المصريين العالقين هناك، منذ تعليق الرحلات الجوية إلى مصر بسبب فيروس كورونا المستجد، وتعود كافة الرحلات للعائدين إلى مطارات القاهرة ومرسى علم وسفنكس وبرج العرب، حيث خصصت الدولة المصرية مناطق للعزل الإجباري بكافة المحافظات، يتم تحويل كافة العائدين عليها بعد فحصهم طبيًا داخل المطارات المصرية فور وصولهم.جدير بالذكر أن سلطة الطيران المدنى المصري، أعلنت توقف حركة الطيران المدني بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية في 19 مارس الماضي، واستثنى القرار 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي ، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة ، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة.