كشف حمادة أنور، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، عن موقف النادي الأبيض بخصوص استكمال بطولة الدوري.
وأكد حمادة أنور، أن القرار الأمثل هو إلغاء مسابقة الدوري المصري، على أن يتم استكمال بطولة كأس مصر بدلًا منه.
وأشار إلى أن إقامة معسكر طويل في مكان واحد وارتباط الأمر باستكمال الدوري سيكون صعبًا وليس من السهل تنفيذه.
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التعليقات على نادي الزمالك يقترح إلغاء الدوري واستكمال كأس مصر
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