نادي الزمالك يقترح إلغاء الدوري واستكمال كأس مصر

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صورة الخبر: نادي الزمالك
نادي الزمالك

كشف حمادة أنور، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، عن موقف النادي الأبيض بخصوص استكمال بطولة الدوري.

وأكد حمادة أنور، أن القرار الأمثل هو إلغاء مسابقة الدوري المصري، على أن يتم استكمال بطولة كأس مصر بدلًا منه.

وأشار إلى أن إقامة معسكر طويل في مكان واحد وارتباط الأمر باستكمال الدوري سيكون صعبًا وليس من السهل تنفيذه.

وتابع حديثه، أن قرار إلغاء الدوري هو الأفضل في ظل الحاجة إلى التدابير الوقائية وتطبيقها بشكل دقيق للحفاظ على حياة اللاعبين، وعدم تعرض أيضًا منهم لعدوى فيروس كورونا.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أكد الأيام الماضية، أنه تقرر عودة الأنشطة الرياضية بشكل تدريجي بداية من منتصف شهر يونيو المقبل.

المصدر: elbalad

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