جدد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الاثنين، انتقاداته لأداء منظمة الصحة العالمية، متهما إياها بالسير في ركب بكين.
وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض: "إنهم دمية في يد الصين"، مضيفا أن أداء المنظمة كان "سيئا" مؤخرا.
وأكد الرئيس الأمريكي أنه قرر عدم إلقاء خطاب أمام جمعية الصحة العالمية، التي تعقدها المنظمة، والتي ألقى زعماء دول كثيرون كلماتهم من منبرها في وقت سابق الاثنين. لكنه أكد عزمه الإدلاء بتصريح في موضوع الصحة في دول العالم في المستقبل القريب.
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التعليقات على ترامب: منظمة الصحة العالمية دمية في يد الصين
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