ترامب: منظمة الصحة العالمية دمية في يد الصين

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جدد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الاثنين، انتقاداته لأداء منظمة الصحة العالمية، متهما إياها بالسير في ركب بكين.



وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض: "إنهم دمية في يد الصين"، مضيفا أن أداء المنظمة كان "سيئا" مؤخرا.



وأكد الرئيس الأمريكي أنه قرر عدم إلقاء خطاب أمام جمعية الصحة العالمية، التي تعقدها المنظمة، والتي ألقى زعماء دول كثيرون كلماتهم من منبرها في وقت سابق الاثنين. لكنه أكد عزمه الإدلاء بتصريح في موضوع الصحة في دول العالم في المستقبل القريب.

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وليست هي المرة الأولى التي ينتقد فيها ترامب منظمة الصحة العالمية على خلفية أزمة كورونا، لكنه اكتفى حتى الآن باستخدام عبارات أقل شدة.