قال الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، إنه بدأ يشعر بأعراض كورونا، وتم أخذ عينات منه وتم ثبوت إيجابية الحالة.
وأضاف خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي»؛ المذاع على فضائية «صدى البلد»، ويقدمه «أحمد موسى»:« أنا شعرت بالإرهاق بعد لقاء وزير الري صباح اليوم لمناقشة عدد من الموضوعات الهامة»؛ موضحا أنه كان يجري العديد من الجولات الميدانية وفجأة شعر بإرهاق شديد وتواصل مع مسئول الصحة بالمحافظة وتم أخذ مسحتين وثبوت إصابته بكورونا.
وأشار المحافظ إلى أنه موجود حاليا في الاستراحة الخاصة بالمحافظة، وفي انتظار تعليمات وزارة الصحة والخضوع لـ الحجر الصحي، قائلا: «درجة حرارتي عادية ولكن الكحة مسيطرة عليا».
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على شاهد.. محافظ الدقهلية يروي تفاصيل إصابته بفيروس كورونا
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق