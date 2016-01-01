قالت الدكتورة لبنى فريد وكيل شئون التعليم والطلاب بكلية التجارة جامعة القاهرة، إن على طلاب الفرقة الرابعة العودة لموقع الكلية للإطلاع على المراجعات النهائية للمقررات المختلفة بالبرامج المختلفة بالكلية.
وأضافت لبني، لـ"صدى البلد"، أن الكلية سوف تعلن على موقع الكلية كشوفات بأسماء الطلاب ومواد التخلف التي لدى الطلاب الفرق الأربعة، مطالبة بعدم النزول للكلية وعدم مغادرة المنزل لمعرفة مواد التخلف.
وأشارت وكيل شئون التعليم والطلاب بكلية التجارة، إلى أن جميع المناهج الدراسية للطلاب تم رفعها على موقع الكلية كما تم الإنتهاء من شرح المواد قبل بنهاية 30 أبريل الماضي.
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التعليقات على تجارة القاهرة فى رسالة للطلاب: الزموا المنازل وكل ما تحتاجونه على موقع الكلية
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