عميد علوم القاهرة: امتحانات الفرقة الرابعة مرتين أسبوعيا بقاعات الكلية



كلية العلوم بجامعة القاهرة كلية العلوم بجامعة القاهرة



قال الدكتور عبد الحميد المنياوي عميد كلية العلوم بجامعة القاهرة، إن مجلس الكلية مستمر في عمل جداول الامتحانات، بدون تواريخ محددة.



وأَضاف المنياوي، في تصريح لـ"صدى البلد"، أن الجامعة ستحدد لاحقا مواعيد الامتحانات بالتاريخ، موضحا أن الامتحانات ستكون يومين في الأسبوع.



وأِشار عميد كلية العلوم بجامعة القاهرة، إلى أن الامتحانات سوف تؤدى في الكلية لأنها بها قاعات مخصصة للامتحانات بالإضافة إلى أن عدد طلاب الفرقة الرابعة قليل، مع مراعاة المسافات بين الطلاب والإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

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وكان الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، موعد بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب الفرق النهائية بالكليات، بالنظام التحريري، على أن تكون أول يوليو المقبل، مع ضمان كافة الإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا.