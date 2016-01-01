قال الدكتور عبد الحميد المنياوي عميد كلية العلوم بجامعة القاهرة، إن مجلس الكلية مستمر في عمل جداول الامتحانات، بدون تواريخ محددة.
وأَضاف المنياوي، في تصريح لـ"صدى البلد"، أن الجامعة ستحدد لاحقا مواعيد الامتحانات بالتاريخ، موضحا أن الامتحانات ستكون يومين في الأسبوع.
وأِشار عميد كلية العلوم بجامعة القاهرة، إلى أن الامتحانات سوف تؤدى في الكلية لأنها بها قاعات مخصصة للامتحانات بالإضافة إلى أن عدد طلاب الفرقة الرابعة قليل، مع مراعاة المسافات بين الطلاب والإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.
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التعليقات على عميد علوم القاهرة: امتحانات الفرقة الرابعة مرتين أسبوعيا بقاعات الكلية
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