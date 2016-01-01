مستشار المفتي عن زكاة الفطر: اللي ممعهوش ميلزموش.. فيديو



زكاة الفطر زكاة الفطر

هل يجوز إخراج زكاة الفطر عن الابن المتزوج وليس معه أي مال ولا دخل ؟ سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية.



وأجاب الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية، في البث المباشر لصفحة دار الإفتاء، أنه لا ينبغي أن نضيق على أنفسنا، فالابن المتزوج صارت له حياته المستقلة وليست نفقته واجبة على أبيه، فالأب ينفق على من يعيش معه تحت سقف واحد وتحت ولايته.



وتابع: إذا كان الابن المتزوج معسور الحال هو وزوجته فلا يجب عليه إخراج الزكاة، قائلا "اللى معهوش ميلزموش" فلو كان عنده قوت يومه وزاد عن ذلك فيجوز له الإخراج فإن كان ما معه لا يساوي قوت يومه فلا يخرج.

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وأشار إلى أنه يجوز للأب مساعدة الابن من باب الصدقات، ولكن لا يجوز اعتبارها من الزكاة.وقت إخراج زكاة الفطررأى الإمام أبو حنيفة، بأن صدقة الفطر مرتبطة برمضان، فيجوز إخراجها طوال أيام رمضان، حتى غروب شمس أخر يوم في رمضان فضلا عن اجتهاده الذي أجاز إخراج الزكاة نقودا وليس حبوبا فقط».مقدار زكاة الفطرجاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي قال: «فَرَضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ؛ عَلَى العَبْدِ وَالحُرِّ، وَالذَّكَرِ وَالأُنْثَى، وَالصَّغِيرِ وَالكَبِيرِ مِنَ المُسْلِمِينَ" رواه البخاري، وقدرت دار الإفتاء قيمة زكاة الفطر 2020 نحو 15 جنيها للفرد الواحد كحد أدنى.ولا مانع شرعًا من تعجيل زكاة الفطر من أول دخول رمضان، كما هو الصحيح عند الشافعية؛ لأنها تجب بسببين: بصوم رمضان والفطر منه، فإذا وجد أحدهما جاز تقديمه على الآخر، ويمتد وقت الأداء لـ زكاة الفطر عند الشافعية إلى غروب شمس يوم العيد، ومن لم يخرجها لم تسقط عنه وإنما يجب عليه إخراجها قضاء.https://www.facebook.com/watch/?v=692044524946986