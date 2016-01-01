الفتوش من أفضل الأطباق اللبنانية وهو سلاطة ومكوناته بسيطة ويعطي مذاقا واضافة جميلة لسفرتك مع سلاطة بابا غنوج وصحي جدا
ومقاديره متوفرة في كل منزل.
المقادير الفتوش
٢ رغيف عيش شامي (pita bread )
١ قلب خس
٣ خيار وسط
٥ طماطم وسط
٣ بصل اخضر
١/٢ ملعقة سماق
١/٢ كوب بقدونس مفرووم
١/٢ ملعقة نعناع
١ ليمونة كبيرة
٢ ملعقة زيت زيتون + ١/٤ كوب اخري
١ ملعقة اخري سماق
ملح وفلفل
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التعليقات على أكلة من لبنان.. طريقة عمل الفتوش الأصلية
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