أكلة من لبنان.. طريقة عمل الفتوش الأصلية

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الفتوش


الفتوش من أفضل الأطباق اللبنانية وهو سلاطة ومكوناته بسيطة ويعطي مذاقا واضافة جميلة لسفرتك مع سلاطة بابا غنوج وصحي جدا
ومقاديره متوفرة في كل منزل.

المقادير الفتوش

٢ رغيف عيش شامي (pita bread )
١ قلب خس
٣ خيار وسط
٥ طماطم وسط
٣ بصل اخضر
١/٢ ملعقة سماق
١/٢ كوب بقدونس مفرووم
١/٢ ملعقة نعناع
١ ليمونة كبيرة
٢ ملعقة زيت زيتون + ١/٤ كوب اخري
١ ملعقة اخري سماق
ملح وفلفل

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طريقة الفتوش

نسخن الفرن وتضع فيها العيش ١٠ دقائق حتي يصبح مقرمشا ونكسره في طبق كبير وفي طاسة نسخن معلقتي زيت زيتون ونضيف لهم ١/٢ ملعقة سماق ونضيف العيش ونقلبه جيدا

ونقطع كل الخضار ويقلب وفي بولة صغيرة نضع ١/٤ كوب الزيت والليمون والملح والفلفل والسماق والنعناع ونقلب جيدا ونبدأ بإضافة الخبز على الخضار ونضيف الليمون والزيت ونقلب
ولابد من إضافة الخبز والليمون قبل الاكل مباشرة حتي يظل مقرمشا

المصدر: elbalad

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