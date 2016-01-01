تناول ملعقة زيت زيتون على الريق وشاهد ماذا سيحدث؟



زيت الزيتون زيت الزيتون

يحتوى زيت الزيتون على العناصر الهامة والمفيدة لصحة الانسان ويدخل في العديد من الوجبات وله فوائد سحرية لشعر الإنسان فيعطيه قوة وحيوية وملمسا ناعما.

وكشفت دكتور سهام سوقية استشاري التغذية العلاجية، عن فوائد ملعقة من زيت الزيتون على الريق :



- تقلل من فرص الإصابة بالجلطات الدماغية .

- تساهم في محاربة الأمراض السرطانية .

- تغذي البشرة وتحافظ على نضارتها .

- تحافظ على حيوية الشعر .

- تعالج عسر الهضم والإمساك .

- تكافح الاكتئاب .

- تقي من الإصابة بالزهايمر .

