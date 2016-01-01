تخلصي من مشاكلها.. اصنعي تونر ماء الرز للبشرة

آخر الأخبارالأسرة والطفل › تخلصي من مشاكلها.. اصنعي تونر ماء الرز للبشرة

صورة الخبر: تخلصي من مشاكلها.. اصنعي تونر ماء الرز للبشرة
تخلصي من مشاكلها.. اصنعي تونر ماء الرز للبشرة

طريقة عمل تونر ماء الارز

المكونات

نصف كوب من الأرز الأبيض
ماء

طريقة التحضير

- قومي بوضع الرز مع كمية الماء النقي في وعاء نظيف واطبخيه لمدة 15 دقيقة.

- صفي الأرز واحتفظي بالماء الناتج عن الطبخ مع وضعه في برطمان زجاجي نظيف، يوضع في الثلاجة لمدة 5 أيام لا أكثر.

- اغمسي قطعة من القطن في ماء الأرز المخفف بالماء ومرريها على الوجه والرقبة.
- اتركيه لمدة 15 دقيقة ثم اشطفي. كرري هذه الطريقة بشكل يومي وبانتظام حتى تلاحظي الفرق.

المصدر: elbalad

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على تخلصي من مشاكلها.. اصنعي تونر ماء الرز للبشرة

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
55233

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager