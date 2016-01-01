

تخلصي من مشاكلها.. اصنعي تونر ماء الرز للبشرة تخلصي من مشاكلها.. اصنعي تونر ماء الرز للبشرة

طريقة عمل تونر ماء الارز



المكونات



نصف كوب من الأرز الأبيض

ماء

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طريقة التحضير- قومي بوضع الرز مع كمية الماء النقي في وعاء نظيف واطبخيه لمدة 15 دقيقة.- صفي الأرز واحتفظي بالماء الناتج عن الطبخ مع وضعه في برطمان زجاجي نظيف، يوضع في الثلاجة لمدة 5 أيام لا أكثر.- اغمسي قطعة من القطن في ماء الأرز المخفف بالماء ومرريها على الوجه والرقبة.- اتركيه لمدة 15 دقيقة ثم اشطفي. كرري هذه الطريقة بشكل يومي وبانتظام حتى تلاحظي الفرق.