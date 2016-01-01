مرطب ومنعش .. طريقة عمل موس الجيلي والفراولة

نقدم لكم طريقة عمل موس الجيلي والفراولة، والذي يعد من أكثر الأصناف المناسبة للحر والصيام، والوصفة بخطوات الشيف غادة التلي مقدمة برنامج زعفران وفانيلا على قناة سي بي سي سفرة.
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مقادير موس الجيلي والفراولة
2 كوب عصير فراولة
علبة جيلي فراولة
1 و نصف كوب ماء
كوب فراولة
كوب كريمة
2 عبوة جيلي فراولة
نصف كوب ماء
كريمة مخفوقة
فراولة
طريقة عمل موس الجيلي والفراولة :
-في حلة بها ماء على النار ضعي نصف كمية عصير الفراولة مع عبوات الجيلي، في وعاء اخر اخفقي نصف عصير الاخر مع الكريمة ثم اضيفيه على خليط الجيلي.
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