يتعرض أصحاب الضغط المنخفض للشعور بالإرهاق والإجهاد وفقدان القدرة على التركيز خلال الفترات التى ترتفع خلالها درجات الحرارة بل وقد يصل الأمر لحدوث إغماء.
ويتعرض مريض الضغط المنخفض خلال فترة الصيام للشعور بالهبوط وعدم القدرة على التحرك، وتتسبب موجة الحر في إخراج الأملاح والسوائل الموجودة فى الجسم أثناء التعرق مما يزيد من حالتهم سوءا.
قال الدكتور سعد متولى، استشارى التغذية العلاجية، إنه فى أوقات الحر الشديد يزداد معدل انخفاض ضغط الدم مما يجعل الإنسان يشعر بالهبوط والدوخة ويمكن علاج هذا كله من التغذية السليمة.
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التعليقات على لمرضى الضغط المنخفض .. هذا المشروب يحميك من أضرار الحر
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