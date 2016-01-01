الشرطة الأمريكية تداهم مدرسة يهودية بسبب فيروس كورونا

داهمت الشرطة الأمريكية مدرسة يهودية في نيويورك بسبب خرقها للإجراءات الاحترازية الخاصة بمكافحة فيروس كورونا.
قالت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الاثنين، إن الشرطة الأمريكية داهمت مدرسة يهودية في بروكلين بنيويورك، بعد تلقيها معلومات تفيد بالدراسة فيه بالمخالفة للتوجيهات والإجراءات الاحترازية الخاصة بمواجهة فيروسكورونا.
وأشارت القناة 12 الإسرائيلية، إلى أنه تم العثور على نحو 100 طالب يهودي يدرسون داخل المدرسة.
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