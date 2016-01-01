بشرة خير.. نجاح اللقاح الأمريكي لـ فيروس كورونا



نجاح اللقاح الأمريكي لـ فيروس كورونا نجاح اللقاح الأمريكي لـ فيروس كورونا

حصل اللقاح الأول في الولايات المتحدة الذي يتم اختباره على البشر الضوء الأخضر، وذلك بعد أن ظهر أنه آمن ونتائجه إيجابية في مقاومة فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19".



فقد اختبرت شركة Moderna الأمريكية، اللقاح على ثمانية أشخاص ، أظهروا جميعًا استجابة مناعية ضد الفيروس، بحسب ما نشرت صحيفة "ذا صن" البريطانية.



وقالت شركة التكنولوجيا الحيوية الأمريكية في بيان صحفي إن الأجسام المضادة المنتجة باللقاح تشبه تلك الموجودة في المرضى الذين تعافوا من فيروس كورونا المستجد.

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اقرأ أيضًا | بعد إقامة حفل شواء بمنزلها.. سيدة تكتشف إصابتها بـ كورونا وتعتذر لضيوفهاويبدو أن اللقاح أظهر استجابة للجرعة، مما يعني أن الأشخاص الذين حصلوا على جرعات أعلى لديهم مستويات أعلى من الأجسام المضادة.ومن المفترض أن تبدأ المرحلة الثانية من الاختبارات البشرية ، ففي الأسبوع الماضي ، منح المنظمون الأمريكيون أوامرهم لسرعة المراجعة التنظيمية للقاح.فيما أوضح قال ستيفان بانسل الرئيس التنفيذي لمودرنا: "نحن نستثمر في زيادة التصنيع حتى نتمكن من زيادة عدد الجرعات التي يمكن أن ننتجها للمساعدة في حماية أكبر عدد ممكن من الناس من كورونا المستجد".كما وقعت الشركة صفقات مع شركة الأدوية السويسرية Lonza Group AG والحكومة الأمريكية لإنتاج كميات هائلة من لقاحها.بينما لا يزال العلماء يحاولون فهم مستوى الأجسام المضادة التي ستثبت في النهاية أنها واقية من فيروسات التاجية الجديدة ، ومدة استمرار هذه الحماية.