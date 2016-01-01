

مقويات للمناعة.. أطعمة تحميك من الإصابة بفيروس كورونا مقويات للمناعة.. أطعمة تحميك من الإصابة بفيروس كورونا

خلال فترة الإغلاق ، أصبح تناول الطعام الصحي أكثر أهمية من أي وقت مضى، و هناك خمس مجموعات غذائية رئيسية ، إذا تم تضمينها في نظامك الغذائي اليومي ، فإنها تعمل بشكل تعاوني للحفاظ على صحتك من فيروس كورونا



حيث لا ينصح بالذهاب إلى محلات البقالة يوميًا، بمجرد أن تقرر الخروج ، من المهم إحضار الأطعمة المناسبة للحفاظ على صحتك.



فيما يلي العناصر الغذائية الأساسية الخمسة والمواد الغذائية المقابلة التي تحتاج إلى تخزينها (أثناء) هذا الإغلاق! "

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إليك ما أوصت به:نظرًا لأن حركتك مقيدة أثناء الإغلاق ، فقد يتعب التعب بسهولة. تمنحك الكربوهيدرات الطاقة لتحافظ على نشاطك طوال اليوم. المصادر:البروتيناتتلعب البروتينات دورًا مباشرًا في بناء المناعة ، لأن الأجسام المضادة (مقاتلي الجسم) مصنوعة من البروتينات. المصادر: البقول واللحوم الخالية من الدهون والبيض والألبان.الدهون الصحيةالدهون ضرورية لعمل الجهاز العصبي وامتصاص الفيتامينات. ولكن ، تذكر أن تختار الدهون الصحية في شكل المكسرات والبيض واللحوم الخالية من الدهون والزيوت مثل زيت جوز الهند وزيت السمسم.فيتاميناتالفيتامينات ، وخاصة C و D ، مسؤولة بشكل أساسي عن تعزيز جهاز المناعة لديك. يساعد فيتامين ج أيضًا على مكافحة أمراض الجهاز التنفسي. أيضًا ، مع حبس معظم الناس في المنزل وعدم التعرض لأشعة الشمس ، فإن مستويات فيتامين د معرضة لخطر السقوط ، وبالتالي يجب عليك البحث عن الأطعمة الغنية بفيتامين د المصادر: الكيوي والبرتقال ومنتجات الألبان.المعادنتعتبر المعادن مثل الزنك والمغنيسيوم مهمة للغاية لبناء المناعة لأنها تلعب دورًا في التفاعلات البيولوجية الحرجة. لقد أثبتت آثارها في الحد من البرد. المصادر: المكسرات والحبوب الكاملة والخضر الورقي