مقويات للمناعة.. أطعمة تحميك من الإصابة بفيروس كورونا
خلال فترة الإغلاق ، أصبح تناول الطعام الصحي أكثر أهمية من أي وقت مضى، و هناك خمس مجموعات غذائية رئيسية ، إذا تم تضمينها في نظامك الغذائي اليومي ، فإنها تعمل بشكل تعاوني للحفاظ على صحتك من فيروس كورونا
حيث لا ينصح بالذهاب إلى محلات البقالة يوميًا، بمجرد أن تقرر الخروج ، من المهم إحضار الأطعمة المناسبة للحفاظ على صحتك.
فيما يلي العناصر الغذائية الأساسية الخمسة والمواد الغذائية المقابلة التي تحتاج إلى تخزينها (أثناء) هذا الإغلاق! "
إليك ما أوصت به:
نظرًا لأن حركتك مقيدة أثناء الإغلاق ، فقد يتعب التعب بسهولة. تمنحك الكربوهيدرات الطاقة لتحافظ على نشاطك طوال اليوم. المصادر:
البروتينات
تلعب البروتينات دورًا مباشرًا في بناء المناعة ، لأن الأجسام المضادة (مقاتلي الجسم) مصنوعة من البروتينات. المصادر: البقول واللحوم الخالية من الدهون والبيض والألبان.
الدهون الصحية
الدهون ضرورية لعمل الجهاز العصبي وامتصاص الفيتامينات. ولكن ، تذكر أن تختار الدهون الصحية في شكل المكسرات والبيض واللحوم الخالية من الدهون والزيوت مثل زيت جوز الهند وزيت السمسم.
فيتامينات
الفيتامينات ، وخاصة C و D ، مسؤولة بشكل أساسي عن تعزيز جهاز المناعة لديك. يساعد فيتامين ج أيضًا على مكافحة أمراض الجهاز التنفسي. أيضًا ، مع حبس معظم الناس في المنزل وعدم التعرض لأشعة الشمس ، فإن مستويات فيتامين د معرضة لخطر السقوط ، وبالتالي يجب عليك البحث عن الأطعمة الغنية بفيتامين د المصادر: الكيوي والبرتقال ومنتجات الألبان.
المعادن
تعتبر المعادن مثل الزنك والمغنيسيوم مهمة للغاية لبناء المناعة لأنها تلعب دورًا في التفاعلات البيولوجية الحرجة. لقد أثبتت آثارها في الحد من البرد. المصادر: المكسرات والحبوب الكاملة والخضر الورقي
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