

سبات الشمس.. فيديو ما هي الظاهرة ولماذا تحدث الآن ومن سيتأثر بها سبات الشمس.. فيديو ما هي الظاهرة ولماذا تحدث الآن ومن سيتأثر بها

معظمنا في إغلاق وبقاء في المنزل بسبب فيروس كورونا المستجد، ويعتقد الخبراء الآن أن الشمس قد دخلت معنا أيضًا فيما يعرف بـ سبات الشمس.



سبات الشمس.. كارثة خطيرة تهدد الأرض





قد يعجبك أيضا...

يقال أن الشمس دخلت في حالة تسمى "سبات الشمس" وهي على وشك الدخول في أعمق فترة من "تراجع أشعة الشمس" حيث أن البقع الشمسية ليست مرئية على الإطلاق.دخول الشمس في سبات كارثي.. هل سيؤدي إلى مجاعة وجفاف الأرضتشير بعض التقارير إلى أن الشمس لم تظهر أي بقع شمسية منذ 100 يوم تقريبًا هذا العام.قال عالم الفلك الدكتور توني فيليبس لصحيفة ذا صن: "الحد الأدنى من الطاقة الشمسية جار وهو عميق،والمجال المغناطيسي للشمس أصبح ضعيفًا، مما سمح بأشعة كونية إضافية في النظام الشمسي".توقعت الإدارة الوطنية للملاحة الجوية والفضاء ناسا أن تدخل الشمس الحد الأدنى للطاقة الشمسية في عام 2017.وكتب في منشور على مدونة: "الشمس تتجه نحو الحد الأدنى للطاقة الشمسية الآن"، وكانت أعداد البقع الشمسية عالية نسبيًا في عام 2014، وهي الآن تنزلق نحو نقطة منخفضة متوقعة في 2019-2020.ما هو سبات الشمس ولماذا يحدث الآن؟الشمس لديها دورة تستمر في المتوسط ​​11 عامًا، ونحن الآن في ذروة تلك الدورة.قال عميد بيسنيل من مركز جودارد لرحلات الفضاء التابع لوكالة ناسا في جرينبيلت، في منشور مدونة ناسا لعام 2017: "كل 11 عامًا أو نحو ذلك، تتلاشى البقع الشمسية، وتجلب فترة من الهدوء النسبي، وهذا ما يسمى الحد الأدنى للطاقة الشمسية، وهو جزء منتظم من دورة البقع الشمسية".أضاف: "في حين أن النشاط المكثف مثل البقع الشمسية والتوهجات الشمسية تهدأ خلال الحد الأدنى من الطاقة الشمسية، فإن هذا لا يعني أن الشمس تصبح في سبات، النشاط الشمسي يتغير ببساطة، على سبيل المثال خلال الحد الأدنى للطاقة الشمسية يمكننا أن نرى تطور حياة طويلة ثقوب تاجية".هل سيؤثر ذلك علينا؟قد يتسبب هذا في مخاطر صحية على رواد الفضاء الذين يسافرون عبر الفضاء حيث يضعف المجال المغناطيسي للشمس ويوفر حماية أقل من هذه الأشعة الكونية.ولكن، لا يوجد شيء يدعو للقلق على هذا النحو.