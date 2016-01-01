أمازون تطلق روبوت لتعليم الأطفال بـ 1500 دولار

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أمازون تطلق روبوت لتعليم الأطفال بـ 1500 دولار

صنعت شركة ناشئة أمريكية تسمى Embodied ، مدعومة من شركة أمازون، روبوت رفيقا للأطفال لمساعدتهم على القيام بالمهام المطلوبة منهم سواء المهام المدرسية أو غيرها.

وبحسب موقع Business Insider فإن الروبوت يدعى Moxie ومخصص للأطفال من سن 5 إلى 10 سنوات، كما أن الروبوت قادر على الاستماع للأطفال والتفاعل معهم بشكل جيد ومساعدتهم على القيام بالأمور التعليمية ومساعدتهم في تعلم اللغات وغيرها.

وأعلنت الشركة أنها قامت بصنع عدد محدود من روبوتات Moxie للأطفال ويمكن طلبها في الوقت الحالى، عن طريق حجز مسبق بمبلغ 50 دولارا أمريكيا، وبسعر كامل 1500 دولار.

ويستطيع Moxie فهم الحادثة العادية والاستجابة لها، كما يستجيب لتعبيرات الوجه، كما يمكن له التعرف على الأشخاص والأماكن، كما أنه بمرور الوقت يعمل على تخصيص الأهداف والمحتوى للطفل.

ويمكن ل Moxie التعرف على الأشياء، مثل الكتب والرسومات، كما يستطيع أن يعمل كمرشد للطفل لمساعدته على تنمية الثقة والمهارات الاجتماعية.

المصدر: صدى البلد

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