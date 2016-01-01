صنعت شركة ناشئة أمريكية تسمى Embodied ، مدعومة من شركة أمازون، روبوت رفيقا للأطفال لمساعدتهم على القيام بالمهام المطلوبة منهم سواء المهام المدرسية أو غيرها.
وبحسب موقع Business Insider فإن الروبوت يدعى Moxie ومخصص للأطفال من سن 5 إلى 10 سنوات، كما أن الروبوت قادر على الاستماع للأطفال والتفاعل معهم بشكل جيد ومساعدتهم على القيام بالأمور التعليمية ومساعدتهم في تعلم اللغات وغيرها.
وأعلنت الشركة أنها قامت بصنع عدد محدود من روبوتات Moxie للأطفال ويمكن طلبها في الوقت الحالى، عن طريق حجز مسبق بمبلغ 50 دولارا أمريكيا، وبسعر كامل 1500 دولار.
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التعليقات على أمازون تطلق روبوت لتعليم الأطفال بـ 1500 دولار
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