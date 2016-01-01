

متى يجب تغيير بوجيهات السيارة؟ متى يجب تغيير بوجيهات السيارة؟

أوردت مجلة السيارات "أوتو بيلد" أن شمعة الإشعال هي جهاز كهربائي يستعمل في محركات الاحتراق الداخلي بالسيارات ليساعد على اشتعال الوقود، وهي من الأجزاء الهامة لعمل المحرك بشكل سليم، كما أن كل عطل بها قد يؤدي إلى تكاليف كبيرة.



وأضافت المجلة الألمانية أنه يتم التعرف على تلف شمعات الإشعال من خلال ملاحظة بعض العلامات، منها على سبيل المثال سماع صوت كركرة بالمحرك، وعدم قدرته على إعطاء معدلات الأداء المعتادة، مع زيادة استهلاك الوقود، أو توقف المحرك أثناء السير تماما.



ويحذر الخبراء من تجاهل مشاكل شمعات الإشعال؛ حيث قد يترتب على ذلك حدوث أضرار بالغة بالمحرك؛ حيث إن إشعال خليط الوقود والهواء بشكل غير صحيح قد يتسبب في إزالة الوقود لطبقة الزيت على جدران الأسطوانة، وهو ما يزيد من التآكل.

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ولتفادي هذه المشاكل ينبغي اتباع تعليمات الشركة المنتجة، والتي تتراوح بين 20 و100 ألف كلم، علما بأن هناك عوامل تؤدي إلى ضرورة تغيير شعلات الإشعال مبكرا مثل الوقود السيء وكثرة السير لمسافات قليلة.