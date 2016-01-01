هيونداي تعلن تخفيض أسعار ثلاث طرازات

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صورة الخبر: هيونداي تعلن تخفيض أسعار ثلاث طرازات
هيونداي تعلن تخفيض أسعار ثلاث طرازات

أعلنت شركة جي بي غبور أوتو الوكيل الحصري للعلامة الكورية هيونداي في مصر، عن تخفيض أسعار ثلاثة طرازات النترا AD والنترا HD المجمعة محليا وأكسنت HCI.

وأوضحت الشركة في بيان أسعار حصل كونتكت كارز على نسخه منه، أن التخفيضات على النترا AD 2020 والنترا HD المجمعة محليا وصلت إلى 10 آلاف جنيه على جميع الفئات.

أما هيونداي أكسنت HCI تراوحت التخفيضات بين 10 آلاف جنيه من الفئة الأولى إلى الثالثة وحصلت الفئة الرابعة على تخفيض 12 ألف جنيه وصل التخفيض على الفئة الأعلى تجهزاً إلى 15 ألف جنيه مصري.

فيما يلي بيان أسعار الموديلات:-

صورة الخبر: هيونداي تعلن تخفيض أسعار ثلاث طرازات

المصدر: كونتاكت كارز

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